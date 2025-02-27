Які країни найкращі для роботи жінок у Європі, а які «пасуть задніх» (інфографіка) — Finance.ua

Які країни найкращі для роботи жінок у Європі, а які «пасуть задніх» (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Світ

Які країни найкращі для роботи жінок у Європі, а які «пасуть задніх» (інфографіка)

Литва є найкращою країною в Європі для жінок для роботи в 2025 році. Із загальним балом гендерної рівності 8,54 з 10 країна піднялася з сьомого місця в минулорічному рейтингу.

Про це повідомило Reboot Online для finance.ua.

1 Литва

Литва повідомила про найвище зростання кількості жінок на керівних посадах за останні п’ять років — четверте місце в цілому. Хоча загальна кількість осіб, які не є генеральними директорами, є середньою для Європи, нещодавнє збільшення представництва підвищує їх рейтинг.

Декретна відпустка в Литві входить до десятки найпопулярніших у Європі. Вона триває 52 тижні, з оплатою за повну ставку. Відсоток працюючих жінок також високий, результатом якого є 8,1 бала з 10.

2 Норвегія

Норвегія посідає друге місце серед найкращих країн для роботи жінок у 2025 році. Її високий рейтинг можна пояснити великим відсотком жінок-керівників і членів правління в її найбільших компаніях, зареєстрованих на біржі, що призвело до нормалізованої оцінки 7,78 з 10.

Норвегія також посідає третє місце в загальному рейтингу Глобального індексу гендерного розриву (8,75/10), який оцінює різні показники, включно з роботою та економічною участю, освітнім рівнем, здоров’ям і виживанням, а також політичними можливостями, які служать комплексним показником гендерної рівності.

3 Нідерланди

Піднявшись з четвертого місця минулого року, Нідерланди посіли третє місце із загальним балом гендерної рівності 8,54 з 10. Також згідно з даними Європейського інституту гендерної рівності, з нормалізованим балом 9,47 з 10 — це другий найвищий бал у всій Європі, поступаючись лише Ісландії.

Далі йдуть Бельгія (6,75), Мальта (6,79) та Італія (6,85).

«Загальні результати свідчать про певний прогрес у забезпеченні гендерної рівності на робочому місці, особливо за останні 5 років, як показують показники зростання в нашому дослідженні. Литва, Норвегія та Нідерланди зайняли високі позиції за всіма напрямками, що свідчить про певні покращення на всьому континенті», — сказала Наомі Ахароні, генеральний директор і співзасновник Reboot Onlin.

Хто внизу списку

Кіпр

Це країна з найменшими економічними можливостями для жінок.

Reboot Online виявив, що Кіпр посідає останнє місце з результатом 6,21 з 10. Незважаючи на погані загальні показники, країна напрочуд заробила більше балів за працюючими жінками та за загальним індексом гендерного розриву. Його низький бал можна пояснити відсутністю жінок на керівних посадах (1,36/10) та їхньою оплачуваною відпусткою по вагітності та пологах нижче середнього (15 тижнів).

Люксембург

З 6,59 з 10 балів кількості жінок на роботі та кількості жінок на керівних посадах.

Що в Україні

Нагадаємо, війна в Україні та мобілізація змінила ринок праці. Все більше жінок приходить у «чоловічі» професії.

У Державній службі зайнятості кажуть, що все частіше виникають проблеми з вакансіями, які більше призначені для чоловіків. Йдеться про водіїв, електрогазозварювальників, слюсарів, електромонтерів.

Тепер на подібні вакансії частіше беруть жінок. Їх побільшало серед електромонтерів, трактористів, машиністів на шахтах. Перед початком роботи компанії пропонують відповідне навчання. Хоча деякі сфери все ж залишаються «чоловічими», наприклад, сільське господарство.

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