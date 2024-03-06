Професії, де жінки заміняють чоловіків через війну — Finance.ua

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Професії, де жінки заміняють чоловіків через війну

Особисті фінанси
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Професії, де жінки заміняють чоловіків через війну
Професії, де жінки заміняють чоловіків через війну
Війна в Україні та мобілізація змінила ринок праці. Все більше жінок приходить у «чоловічі» професії.
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У Державній службі зайнятості кажуть, що все частіше виникають проблеми з вакансіями, які більше призначені для чоловіків. Йдеться про водіїв, електрогазозварювальників, слюсарів, електромонтерів.
Тепер на подібні вакансії частіше беруть жінок. Їх побільшало серед електромонтерів, трактористів, машиністів на шахтах. Перед початком роботи компанії пропонують відповідне навчання.
За даними Держслужби зайнятості, за 2023 рік на будівництві роботу знайшли 1,2 тисячі жінок, тепер вони становлять вже 38% від тих, хто працює в галузі. До війни у 2021 році показник був на рівні 20%.
Представники ритейлу розповіли, що така ж тенденція фіксується і в їхній галузі. Через нестачу заявок від чоловіків все частіше жінок запрошують на позиції охоронців, водіїв, вантажників.
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Проте деякі сфери все ж залишаються «чоловічими», наприклад, сільське господарство. Керівник компанії «Придніпровський Край» Михайло Петров у коментарі виданню зазначив, що на його підприємстві пропорція «чоловіки-жінки» за час війни не змінилася.
«Зараз не є проблемою побачити жінку-оператора дрона. Це і інтелектуальна робота в тому числі. Але є професії в нашій галузі, де жінка просто не витримає фізично, і де вона ризикує втратити здоров’я. Я б не поставив жінку міняти колеса в тракторі. Не поставив би зварювальником, або завантажувати важкі вантажі. Тому не думаю, що замінити жінкою чоловіка можна всюди», — вважає підприємець.
За матеріалами:
РБК-Україна
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