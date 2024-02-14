Віддалена робота: добірка цікавих пропозицій від роботодавців — Finance.ua

Віддалена робота: добірка цікавих пропозицій від роботодавців Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

Віддалена робота: добірка цікавих пропозицій від роботодавців

Віддалений формат роботи зараз актуальний, як ніколи. Тому експерти robota.ua підготували добірку вакансій від роботодавців, які надають можливість працівникам або з самого початку працювати віддалено, або відвідувати офіс за власним бажанням.

📍Львів/віддалена робота

Мережа готелів оголошує про відкриття вакансії. Ключові завдання майбутнього працівника: створення дизайн-проєктів громадських просторів (готелі, ресторани): креслення + візуалізація, підбір меблів, світильників, оздоблювальних матеріалів тощо; ведення авторського нагляду; переговори з підрядниками та суміжниками: підготовка техзавдань на виробництво або закупівлю.

📍Віддалено

Онлайн-платформа з пошуку роботи в пошуках фахівця. Чим буде займатися новий працівник на посаді: допомагати клієнтам визначитись з покупкою необхідних сервісів robota.ua; консультувати клієнта таким чином, щоб він отримував максимальний результат від співпраці з компанією; налаштовувати комунікацію з нелояльними клієнтами; виконувати ключові показники; вибудовувати довгострокові відносини з клієнтами та укладати угоди про співпрацю.

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📍Віддалена робота

Компанія, яка проєктує та виробляє технологічно досконалі електронні та мехатронні вироби для автомобільної промисловості, запрошує в команду. Побажання до кандидатів: вища технічна освіта; вільне володіння англійською мовою (обов'язково); досвід роботи з САD-системами; базові знання програмування; досвід роботи з базами даних та структурами.

📍Віддалена робота

Медіагрупа запрошує до співпраці досвідченого фахівця. Очікування від кандидатів: обов’язковий досвід роботи на аналогічній посаді від 1-го року; захист авторських прав на контент; робота над монетизацією каналів та з метаданими, SEO-оптимізація; навички з пошуку форматів та тем для відео; дистрибуція контенту; просування каналу; знання на високому рівні програм Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint), Google (Docs, Sheets, Slides), Adobe Photoshop, Figma або Canva, YouTube Studio, VidIQ або TubeBuddy; володіння англійською мовою на рівні Pre Intermediate.

📍Київ/віддалена робота

Компанія, яка займається дистрибуцією декоративної косметики, оголошує про відкриття вакансії. Завдання на посаді: менторити креативну команду (3 графічні дизайнери); брати участь у всіх брейн-штормінгах, мітингах щодо цілей проєктів; працювати над удосконаленням брендбуку; розробляти креативні презентації бренду; розробляти візуальну частину обладнання; менторити і давати правильний напрямок і ТЗ під час розробки преспаків та інших матеріалів для рекламних кампаній; розробляти візуальну частину заходів, міжнародних виставок; розробляти концепцію та зовнішній вигляд тематичних колекцій/продуктів.

📍Харків/віддалена робота

Європейська інжинірингова компанія в пошуках фахівця. Серед вимог до претендентів на посаду: вища технічна освіта в галузі енергетики, теплоенергетики або суміжних спеціальностей; мінімум 5 років досвіду роботи на аналогічній посаді; глибокі знання в галузі проєктування енергетичних систем; знання та вільне володіння системами автоматичного проєктування включаючи «Астра Нова», НТП «Трубопровід», Аutocad, КОМПАС, Revit (бажано).

📍Київ/віддалена робота

Шукають людину, яка створюватиме контент для додатка «Мій Київстар». Що потрібно робити: пояснювати складне простими словами; створювати разом із командою корисний та зручний продукт; досліджувати ефективність та зрозумілість інтерфейсних текстів.

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📍Київ/віддалена робота

Телекомунікаційна компанія запрошує до команди. На що звертає увагу роботодавець: досвід роботи з бренд-буком та іншими маркетинговими інструментами; вміння генерувати креативні ідеї; аналітичні та дослідницькі навички; вміння працювати з даними та робити висновки; знання SEO- та PPC-маркетингу; досвід роботи з SMM- та email-маркетингом; вміння організувати та контролювати роботу.

📍Київ/віддалена робота

Розглядають кандидатів з досвідом впровадження нових продуктів, процесів, ініціатив цифрової трансформації у банківській сфері; проактивних та з високим рівнем самоорганізації; мультизадачних, уважних до деталей; з аналітичним та системним мисленням.

📍Київ/віддалена робота

Фінансова компанія, яка входить до ГК Nova, оголошує конкурс на вакансію. Розглядаються кандидати з досвідом роботи від 2-х років; розумінням принципів роботи БД; знаннями SQL, XML; розумінням систем логування та трасування — Kibana, Elasticsearch; досвідом роботи з АБС, платіжними системами, користувачами; розумінням принципів роботи служби ServiceDesk.

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