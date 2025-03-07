Кожен третій український бізнес очолюють жінки (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кожен третій український бізнес очолюють жінки (інфографіка)

13
Кожен третій український бізнес очолюють жінки (інфографіка)
Кожен третій український бізнес очолюють жінки (інфографіка)
Директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Найбільше таких компаній у прифронтових областях. Змінюються також і сфери бізнесів, де запитані жінки. За рік суттєво побільшало директорок айті-компаній, сільгоспсфери та будівельних бізнесів. Загалом наразі кожен третій український бізнес очолюють жінки.
Про це повідомляє Опендатабот.
У сфері айті, яка вважалась традиційно чоловічою, в нових компаній все частіше на чолі стають жінки: за рік нових компаній із директорками побільшало на 69%. На 25% побільшало очільниць бізнесу у сільськогосподарській сфері та на 17% — у компаніях, що займаються будівництвом.
Кожен третій український бізнес очолюють жінки (інфографіка)
Загалом наразі жінки очолюють близько 449 тис. українських бізнесів — це майже кожна третя компанія. Від початку повномасштабного вторгнення частка жінок-директорок стабільно зростає.
Наразі жінки-директори переважають у таких сферах, як:
  • освіта — 70% жінок на чолі компаній,
  • державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — 58%;
  • діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг — 58%;
  • туризм — 57%.

Читайте також: Що змінюється для ФОП у 2025 році

Найбільше у прифронтових областях: у 37% компаній на Донеччині, 35% бізнесів на Херсонщині та 34% — на Луганщині. Також суттєво побільшало директорок на Полтавщині — +24%, Хмельниччині — +18%, та +11% на Київщині.
Кожен третій український бізнес очолюють жінки (інфографіка)
Топ-10 найбільших українських компаній, якими керують жінки:
  • «ОККО-Експрес» — 74,8 млрд грн — торгівля паливом;
  • Компанія «ОККО-Бізнес» — 27,3 млрд грн — торгівля паливом;
  • «АВ Метал Груп» — 21,9 млрд грн — торгівля металами та рудами;
  • Компанія «Європлюс» — 14,2 млрд грн — роздрібна торгівля;
  • «Ашан» — 10,1 млрд грн — роздрібна торгівля;
  • «Трейд Енерджі Солюшн» — 9,6 млрд грн — торгівля паливом;
  • «Експансія» — 5,5 млрд грн — роздрібна торгівля;
  • «Анвітрейд» — 4,1 млрд грн — торгівля паливом;
  • Українська нафтотрейдінгова компанія — 3,4 млрд грн — торгівля паливом;
  • «Клуб Чіпсів» — 3 млрд грн — перероблення та консервування картоплі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems