Кожен третій український бізнес очолюють жінки (інфографіка) — Finance.ua

Кожен третій український бізнес очолюють жінки (інфографіка)
Директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Найбільше таких компаній у прифронтових областях. Змінюються також і сфери бізнесів, де запитані жінки. За рік суттєво побільшало директорок айті-компаній, сільгоспсфери та будівельних бізнесів. Загалом наразі кожен третій український бізнес очолюють жінки.
Про це повідомляє Опендатабот.
У сфері айті, яка вважалась традиційно чоловічою, в нових компаній все частіше на чолі стають жінки: за рік нових компаній із директорками побільшало на 69%. На 25% побільшало очільниць бізнесу у сільськогосподарській сфері та на 17% — у компаніях, що займаються будівництвом.
Загалом наразі жінки очолюють близько 449 тис. українських бізнесів — це майже кожна третя компанія. Від початку повномасштабного вторгнення частка жінок-директорок стабільно зростає.
Наразі жінки-директори переважають у таких сферах, як:
- освіта — 70% жінок на чолі компаній,
- державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — 58%;
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг — 58%;
- туризм — 57%.
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Найбільше у прифронтових областях: у 37% компаній на Донеччині, 35% бізнесів на Херсонщині та 34% — на Луганщині. Також суттєво побільшало директорок на Полтавщині — +24%, Хмельниччині — +18%, та +11% на Київщині.
Топ-10 найбільших українських компаній, якими керують жінки:
- «ОККО-Експрес» — 74,8 млрд грн — торгівля паливом;
- Компанія «ОККО-Бізнес» — 27,3 млрд грн — торгівля паливом;
- «АВ Метал Груп» — 21,9 млрд грн — торгівля металами та рудами;
- Компанія «Європлюс» — 14,2 млрд грн — роздрібна торгівля;
- «Ашан» — 10,1 млрд грн — роздрібна торгівля;
- «Трейд Енерджі Солюшн» — 9,6 млрд грн — торгівля паливом;
- «Експансія» — 5,5 млрд грн — роздрібна торгівля;
- «Анвітрейд» — 4,1 млрд грн — торгівля паливом;
- Українська нафтотрейдінгова компанія — 3,4 млрд грн — торгівля паливом;
- «Клуб Чіпсів» — 3 млрд грн — перероблення та консервування картоплі.
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