Зарплаты в Польше растут медленнее Сегодня 06:18 — Мир

Польские злотые

Темпы роста зарплат в Польше заметно замедлились, а период стремительного повышения доходов, похоже, завершился. Эксперты объясняют это снижением инфляции, более осторожной политикой работодателей в отношении расходов и изменениям на рынке труда. Такие тенденции касаются и украинцев, работающих в Польше.

Почему зарплаты растут медленнее

По словам экспертов международной компании по трудоустройству, одной из главных причин стало ослабление инфляционного давления. Если в начале 2025 года индекс потребительских цен в Польше составил 104,9%, то в январе-феврале 2026 г. он снизился до 102,1%.

В то же время компании все чаще соблюдают более консервативную политику управления расходами и усиливают финансовую дисциплину. В результате двусмысленные темпы роста зарплат остались в прошлом.

В то же время, как отмечают аналитики, нынешняя разница между темпами повышения зарплат и инфляцией одна из самых комфортных для работников за последние годы, ведь обеспечивает реальный рост доходов без чрезмерной нагрузки на бизнес.

Что меняется на рынке труда

Эксперты отмечают, что для работодателей все важнее не само повышение минимальной зарплаты, а ее соотношение с общей ситуацией на рынке труда. В 2026 году этот баланс, по их оценкам, стал значительно более комфортным для бизнеса, чем годом ранее.

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Дополнительно на ситуацию влияет постепенное сокращение занятости в корпоративном секторе. Поэтому работодатели уже не испытывают такого сильного давления относительно необходимости конкурировать за работников путем быстрого повышения зарплат.

В то же время сами работники все чаще предпочитают стабильное трудоустройство, а не смену работы ради более высокой зарплаты. В таких условиях бизнес пытается сдерживать кадровые расходы, сохраняя конкурентоспособность на рынке труда.

замедление темпов роста заработных плат. По данным исследования: Ранее мы сообщали , что в Польше фиксируетсяПо данным исследования:

около 68% компаний фактически заморозили повышение зарплат,

в то время как только около 30% продолжают их увеличивать.

Обозреватель По материалам:

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