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Пенсия в Польше: как проверить будущие выплаты

Личные финансы
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Польские банкноты
Польские банкноты
Миллионы застрахованных лиц в Польше могут проверить новейшие данные о своих пенсионных накоплениях. Речь идет о ежегодной информации от ZUS о состоянии счетов и сумме взносов после индексации.
Об этом пишет inpoland.
Документы формируются для людей, родившихся после 1948 г., имеющих страховой стаж и хотя бы один взнос на счете ZUS. Данные позволяют увидеть текущий баланс и изменения после пересчета.

Что показывает индексация и как выросли накопления

Информация ZUS отображает состояние счетов после ежегодной индексации вкладов. Люди могут проверить как основной счет, так и дополнительные субсчета.
По данным ZUS:
  • средства на пенсионных счетах и ​​начальный капитал в 2025 г. выросли на 9,81%;
  • средства на субсчетах увеличились на 10,61%;
  • общий объем накоплений вырос почти на 472,9 млрд. злотых.
Размер будущей пенсии зависит от накопленных взносов и проведенной индексации.
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Прогноз пенсии и как проверить данные

Лица в возрасте от 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года могут также пересмотреть ориентировочный размер будущей пенсии. Это не гарантия выплат, а лишь прогноз на основе текущих взносов и предположений относительно их последующей оплаты.
Такой расчет помогает оценить возможный уровень дохода после ухода на пенсию, но не является окончательным решением.
Проверить информацию можно онлайн:
  • в мобильном приложении mZUS (вкладка «Ubezpieczenia i składki»);
  • на платформе eZUS в «Панели застрахованного лица».
Бумажные справки не отправляются автоматически — их выдают только по запросу.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году размер средней пенсии в Польше составил 4 178,94 злотых.
Также Finance.ua рассказывал, что граждане Украины, живущие в Польше, имеют право на получение пенсий от ZUS. Для этого необходимо выполнить ряд условий.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаПенсия
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