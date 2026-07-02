Пенсия в Польше: как проверить будущие выплаты

Лица в возрасте от 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года могут также пересмотреть ориентировочный размер будущей пенсии. Это не гарантия выплат, а лишь прогноз на основе текущих взносов и предположений относительно их последующей оплаты.
Такой расчет помогает оценить возможный уровень дохода после ухода на пенсию, но не является окончательным решением.
Проверить информацию можно онлайн:
в мобильном приложении mZUS (вкладка «Ubezpieczenia i składki»);
на платформе eZUS в «Панели застрахованного лица».
Бумажные справки не отправляются автоматически — их выдают только по запросу.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году размер средней пенсии в Польше составил 4 178,94 злотых.
Также Finance.ua рассказывал, что граждане Украины, живущие в Польше, имеют право на получение пенсий от ZUS. Для этого необходимо выполнить ряд условий.