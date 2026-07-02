Пенсия в Польше: как проверить будущие выплаты Сегодня 07:04 — Личные финансы

Польские банкноты

Миллионы застрахованных лиц в Польше могут проверить новейшие данные о своих пенсионных накоплениях. Речь идет о ежегодной информации от ZUS о состоянии счетов и сумме взносов после индексации.

Об этом пишет inpoland.

Документы формируются для людей, родившихся после 1948 г., имеющих страховой стаж и хотя бы один взнос на счете ZUS. Данные позволяют увидеть текущий баланс и изменения после пересчета.

Что показывает индексация и как выросли накопления

Информация ZUS отображает состояние счетов после ежегодной индексации вкладов. Люди могут проверить как основной счет, так и дополнительные субсчета.

По данным ZUS:

средства на пенсионных счетах и ​​начальный капитал в 2025 г. выросли на 9,81%;

средства на субсчетах увеличились на 10,61%;

общий объем накоплений вырос почти на 472,9 млрд. злотых.

Размер будущей пенсии зависит от накопленных взносов и проведенной индексации.

Прогноз пенсии и как проверить данные

Лица в возрасте от 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года могут также пересмотреть ориентировочный размер будущей пенсии. Это не гарантия выплат, а лишь прогноз на основе текущих взносов и предположений относительно их последующей оплаты.

Такой расчет помогает оценить возможный уровень дохода после ухода на пенсию, но не является окончательным решением.

Проверить информацию можно онлайн:

в мобильном приложении mZUS (вкладка «Ubezpieczenia i składki»);

на платформе eZUS в «Панели застрахованного лица».

Бумажные справки не отправляются автоматически — их выдают только по запросу.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году размер средней пенсии в Польше составил 4 178,94 злотых.

Также Finance.ua рассказывал , что граждане Украины, живущие в Польше, имеют право на получение пенсий от ZUS. Для этого необходимо выполнить ряд условий.

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