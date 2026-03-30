Пенсії для українців у Польщі: умови отримання

ZUS доплачує громадянам України до мінімальної польської пенсії

Громадяни України, які живуть у Польщі, мають право на отримання пенсій від польської Установи соціального страхування (ZUS). Водночас для цього необхідно виконати низку умов.

Як повідомляє InPoland.net.pl, у 2025 році такі виплати отримували близько 12 тис. українців.

«18 травня 2012 року Польща підписала міжнародну угоду з Україною про соціальне забезпечення. Ця угода регулює виплату пенсій українцям, які виїхали з України та наразі проживають у Польщі. Завдяки цій угоді громадяни України можуть одночасно отримувати дві пенсії — польську та українську. Також є можливість поєднувати стаж роботи для отримання більших виплат», — сказано в повідомленні.

Умови виходу на пенсію

Умови отримання польської пенсії для громадян України точно такі ж, як і для поляків. Ті, хто народився до 1 січня 1949 року, повинні:

досягти пенсійного віку — 60 років для жінок, 65 років для чоловіків;

мати достатній стаж роботи — 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

Стаж роботи обчислюється з періодів сплати внесків та без них, але періоди без сплати не можуть становити більше 1/3 загального стажу.

Люди, народжені з 1 січня 1949 року, мають право на пенсію від ZUS після того, як відпрацюють принаймні один день, за який стягуються пенсійні внески. Такий короткий період роботи в Польщі породжує так звані голодні пенсії, але ті, хто їх отримує, матимуть право на 13-ту та 14-ту пенсії — точно так само, як і громадяни Польщі.

Ключовою умовою для отримання пенсії від ZUS громадянами України є постійне та легальне проживання в Польщі.

Розмір пенсії

Установа соціального страхування може доплачувати громадянам України до мінімальної пенсії. Щоб отримати мінімальну польську пенсію, яка у 2026 році становить 1978,49 злотих брутто, українцям потрібно:

досягти пенсійного віку (60 років для жінок, 65 років для чоловіків);

мати достатній стаж роботи (20 років для жінок, 25 років для чоловіків);

легально проживати на території Польщі.

ZUS доплачує громадянам України до мінімальної польської пенсії лише в тому випадку, якщо пенсіонер, після виконання вищезазначених умов, має пенсію нижчу за мінімальну в Польщі.

Для громадян України застосовується принцип накопичення стажу. Це означає, що якщо громадянин України працював в Україні та Польщі, але стажу в Польщі не достатньо, Установа соціального страхування може врахувати роки, відпрацьовані в Україні.

Варто також зазначити, що в такому випадку ZUS виплачує пенсію за вислугу років у Польщі та, якщо це застосовується, доплату до мінімальної заробітної пенсії. Пенсії за вислугу років в Україні виплачуються українською пенсійною системою.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що розмір пенсії в Європі в рази вищий, ніж в Україні. Наприклад, середня пенсія в Швеції становить приблизно 1850 євро витрати на проживання коливаються в діапазоні 850−1000 € на людину, а комунальні платежі не перевищують 220 € на місяць. Середня пенсія в Німеччині — 1500 євро на місяць, витрати на проживання становлять половину від цієї суми, а комунальні витрати рідко перевищують 350 €, значну частину яких займає опалення.

