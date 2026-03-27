Чому з квітня у Польщі знизяться пенсії

В Польщі з 1 квітня правила розрахунку нових пенсій зміняться. Як оновлені таблиці тривалості життя вплинуть на майбутні розміри виплат і можуть бути важливими для тих, хто планує вийти на пенсію в найближчі місяці, пише inpoland.net.pl.

То ж починаючи з 1 квітня ZUS розраховуватиме нові пенсії на основі оновлених таблиць тривалості життя, опублікованих GUS.

До чого призведуть зміни

Ця зміна наче здається незначною, але призведе до зниження виплат пенсіонерам у наступному році. Розрахунки ZUS показують, що різниця коливатиметься від десятка до кількох десятків злотих на місяць, залежно від накопиченого капіталу.

Тривалість життя поляків

Нові дані Головного статистичного управління показують, що середня тривалість життя поляків знову зросла. За останній рік тривалість життя 60-річної людини збільшилася на 4,5 місяці, а 65-річної — на 1,9 місяця.

Згідно з розрахунками, наданими Установою соціального страхування, 60-річна особа з пенсійним капіталом у розмірі 500 тис. злотих отримуватиме щомісячну виплату у розмірі 1 859,43 злотих, що приблизно на 17 злотих менше, ніж у попередніх таблицях.

Для 65-річної особи з таким самим капіталом пенсія становитиме 2 245,17 злотих, що приблизно на 19 злотих менше.

З вищим капіталом різниця дещо більша. 60-річна людина з пенсійними заощадженнями у розмірі 700 тис. злотих отримуватиме приблизно 2 603,20 злотих на місяць (приблизно на 24 злотих менше), тоді як 65-річна людина з таким капіталом може розраховувати на 3 143,24 злотих, що приблизно на 27 злотих менше, ніж раніше.

У ZUS запевнили, що тим, хто досягне пенсійного віку між квітнем цього року та березнем наступного року, не потрібно приймати поспішного рішення про вихід на пенсію.

Під час розрахунку виплат установа завжди порівнює таблицю, чинну на дату подання заяви, з таблицею, що діє на момент досягнення пенсійного віку, та обирає ту, яка є більш вигідною для майбутнього пенсіонера. Це означає, що час подання заяви не повинен диктуватися виключно змінами в таблицях тривалості життя, оскільки система автоматично розгляне кращий варіант для пенсіонера.

Управління соціального страхування наголосило, що нові таблиці не впливають на тих, хто вже отримує пенсії. Оголошення нових даних Центральним статистичним управлінням не є підставою для перерахунку виплат.

Щорічне оновлення таблиць тривалості життя є стандартною процедурою, що є результатом демографічних змін. Хоча збільшення тривалості життя позитивно впливає на здоров’я населення, це також означає, що пенсійна система повинна розподіляти накопичені кошти протягом тривалішого періоду.

На практиці цьогорічні зміни не будуть помітними для більшості майбутніх пенсіонерів — зменшення виплат незначне, а система все ще передбачає механізми захисту тих, хто подає заявки на отримання пенсії в різні дати. Нові таблиці діятимуть до 31 березня наступного року та будуть основою для розрахунку всіх нових пенсій, призначених протягом цього періоду.

Водночас українці можуть отримувати мінімальну пенсію в Польщі за умови дотримання вимог щодо віку, страхового стажу та офіційної роботи в країні.

Станом на січень 2026 року мінімальна пенсія в Україні становила 2 595 грн, або близько 214 злотих. Для порівняння, мінімальна пенсія в Польщі в цей період дорівнювала 1 878,91 злотих — у кілька разів більше.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.