Яка буде пенсія при мінімальній зарплаті
В Україні є посади, що оплачуються за найнижчою ставкою. Такі працівники можуть переживати щодо свого доходу в літньому віці, адже пенсія при мінімальній зарплаті також буде невисокою.
Однак держава встановлює гарантований мінімум, менше якого пенсіонерам платити не можуть.
На таку суму виплат від держави можуть розраховувати люди, у яких протягом життя був невисокий дохід.
Яка пенсія при мінімальній зарплаті
В Україні пенсія за віком прив’язана до того, яку заробітну плату отримувала людина. Якщо дохід був невеликим, то й виплата, швидше за все, буде мінімальною. При цьому кількість відпрацьованих років не так важлива, оскільки надбавка за понаднормовий стаж у нас невелика.
Таким чином, мати хорошу зарплату для майбутньої пенсії набагато важливіше, ніж велику кількість років стажу. При цьому важливо, щоб заробіток був офіційним і з нього сплачувалися внески до Пенсійного фонду.
Людям з невеликою зарплатою, швидше за все, буде виплачена мінімальна пенсія за віком. Для її призначення потрібно мати достатній стаж. Українці, які виходять на заслужений відпочинок у 60-річному віці, повинні відпрацювати 35 років, якщо вони чоловіки, або 30 років для жінок.
Щороку в нашій країні проводиться перерахунок пенсійних виплат. 2026 рік не став винятком. Тепер мінімальні пенсії у непрацюючих пенсіонерів з достатнім стажем становлять 3406 гривень на місяць.
Тобто навіть якщо людина все життя отримувала «мінімалку», і за розрахунками її виплати будуть меншими за цю суму, то її все одно виплатять.
Також допомога від держави може бути більшою, якщо вийти на пенсію в більш пізньому віці. Важливо знати, яка зараз мінімальна пенсія в Україні для тих, хто вийде на пенсію в 65 років. Це 3458,80 гривень на місяць, повідомляє ПФУ. Але для цього потрібно мати 35 або 30 років стажу чоловікам і жінкам відповідно.
