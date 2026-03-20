Середні пенсії в Європі: де вигідніше жити (інфографіка)

Де вигідно жити на пенсії в ЄС

Розмір пенсії в Європі в рази вищий, ніж в Україні. На яку ж суму можуть розраховувати пенсіонери в різних країнах ЄС, йдеться в даних OECD.

Швеція

Середня пенсія в країні становить приблизно 1850 євро витрати на проживання коливаються в діапазоні 850−1000 € на людину, а комунальні платежі не перевищують 220 € на місяць.

Велика Британія

Державна пенсія в перерахунку становить близько 1300 євро, але більшість людей додатково отримують виплати з приватних пенсійних фондів.

Німеччина

Середня пенсія в Німеччині — 1500 євро на місяць, витрати на проживання становлять половину від цієї суми, а комунальні витрати рідко перевищують 350 €, значну частину яких займає опалення.

Франція

Середня пенсія у Франції становить приблизно 1400 євро на місяць після оподаткування. При цьому у фахівців з високою кваліфікацією виплати можуть бути значно вищими.

Італія

Середня пенсія в Італії становить приблизно 1600 євро, витрати на життя — 800 євро, а комунальні платежі можуть сильно відрізнятися залежно від сезону — приблизно 140−300 € на місяць.

Іспанія

Середня пенсія в Іспанії становить лише приблизно 1100 євро, споживчі витрати менші, ніж у більшості країн Західної Європи — близько 750 євро. Комунальні послуги теж коштують порівняно недорого — близько 110−160 євро на місяць.

на 24,5% нижчою, ніж для чоловіків. За даними Євростату , в 2024 році середня пенсія для жінок віком 65 років і старше в ЄС була

Найбільші розриви були зафіксовані на Мальті (40,3%), у Нідерландах (36,3%) та Австрії (35,6%). Найменший розрив був в Естонії (5,6%), далі йдуть Словаччина (8,4%) та Угорщина (9,6%).

Раніше Finance.ua писав, що в Україні строки призначення пенсії залежать від дати звернення, виду пенсії та спеціальних норм, що діють під час воєнного стану.

Принагідно нагадаємо, що більшості пенсіонерів виплати проіндексують на 12,1%. Показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року. Перерахунок відбудеться автоматично, тож звертатися до ПФУ не потрібно.

