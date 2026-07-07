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Скидки до 90% на поездки: Испания возобновила популярную программу

Мир
29
Мадрид, Испания
Мадрид, Испания
В Испании уже четвертый год будет работать программа Verano Joven, которая позволяет молодым людям значительно дешевле путешествовать по стране и Европе. С 1 июля по 30 сентября 2026 года участники могут получить скидки до 90% на автобусы и поезда, а также приобрести со скидкой проездной Interrail. Воспользоваться программой могут не только граждане Испании, но и легально проживающие в стране иностранцы.

Какие скидки предусматривает программа

Verano Joven финансируется правительством Испании и призвана сделать летние путешествия более доступными для молодежи, а также популяризировать общественный транспорт и внутренний туризм.
В рамках программы летом 2026 года будут действовать следующие скидки:
  • до 90% на междугородные автобусы;
  • до 90% на региональные и пригородные поезда;
  • 50% на высокоскоростные поезда, дальние маршруты и другие коммерческие железнодорожные перевозки (максимальная скидка — 30 евро на один билет);
  • 50% на проездной Interrail Global Pass (10 поездок в течение двух месяцев), который позволяет путешествовать по железной дороге более 30 стран Европы.

Кто может принять участие

Программа доступна для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, включая легально проживающих в Испании документов, подтверждающих личность и право на проживание.
Подать заявку могут как граждане Испании, так и иностранцы, в том числе владельцы вида на жительство и граждане других стран ЕС, официально проживающие в Испании.
В то же время, туристы, находящиеся в стране временно, воспользоваться программой не могут.

Как оформить скидку

Для получения льготных билетов необходимо зарегистрироваться в программе и получить персональный код участника.
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Для этого нужно:
  • зарегистрироваться на официальном сайте Verano Joven;
  • подтвердить личность и право на легальное проживание в Испании;
  • получить персональный код;
  • указывать этот код при покупке билетов на сайтах или приложениях перевозчиков.
В Министерстве транспорта Испании рекомендуют пройти регистрацию заблаговременно, поскольку без персонального кода купить билеты со скидкой невозможно. Код будет действовать в течение всего периода работы программы с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Также его нельзя передавать другим лицам или использовать для оформления чужих билетов.
По материалам:
visitukraine.today
ИспанияПутешествия
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