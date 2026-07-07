Скидки до 90% на поездки: Испания возобновила популярную программу
В Испании уже четвертый год будет работать программа Verano Joven, которая позволяет молодым людям значительно дешевле путешествовать по стране и Европе. С 1 июля по 30 сентября 2026 года участники могут получить скидки до 90% на автобусы и поезда, а также приобрести со скидкой проездной Interrail. Воспользоваться программой могут не только граждане Испании, но и легально проживающие в стране иностранцы.
Какие скидки предусматривает программа
Verano Joven финансируется правительством Испании и призвана сделать летние путешествия более доступными для молодежи, а также популяризировать общественный транспорт и внутренний туризм.
В рамках программы летом 2026 года будут действовать следующие скидки:
- до 90% на междугородные автобусы;
- до 90% на региональные и пригородные поезда;
- 50% на высокоскоростные поезда, дальние маршруты и другие коммерческие железнодорожные перевозки (максимальная скидка — 30 евро на один билет);
- 50% на проездной Interrail Global Pass (10 поездок в течение двух месяцев), который позволяет путешествовать по железной дороге более 30 стран Европы.
Кто может принять участие
Программа доступна для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, включая легально проживающих в Испании документов, подтверждающих личность и право на проживание.
Подать заявку могут как граждане Испании, так и иностранцы, в том числе владельцы вида на жительство и граждане других стран ЕС, официально проживающие в Испании.
В то же время, туристы, находящиеся в стране временно, воспользоваться программой не могут.
Как оформить скидку
Для получения льготных билетов необходимо зарегистрироваться в программе и получить персональный код участника.
Для этого нужно:
- зарегистрироваться на официальном сайте Verano Joven;
- подтвердить личность и право на легальное проживание в Испании;
- получить персональный код;
- указывать этот код при покупке билетов на сайтах или приложениях перевозчиков.
В Министерстве транспорта Испании рекомендуют пройти регистрацию заблаговременно, поскольку без персонального кода купить билеты со скидкой невозможно. Код будет действовать в течение всего периода работы программы с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Также его нельзя передавать другим лицам или использовать для оформления чужих билетов.
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