Какие зарплаты получают работники в Венгрии Сегодня 18:01 — Мир

Какая средняя зарплата в Венгрии

В Венгрии вырос уровень заработных плат. В апреле средняя брутто-зарплата работников, занятых полный рабочий день, достигла 772 200 форинтов (примерно 113,1 тыс. грн). Чистый доход («на руки») составил 541 200 форинтов или около 79,3 тыс. грн.

Об этом сообщает издание divany, ссылаясь на данные Центрального статистического управления (KSH).

Как изменились зарплаты в Венгрии

Как свидетельствуют данные KSH, половина работников в Венгрии получает «на руки» менее 436 тысяч форинтов (около 63,9 тыс. грн).

В годовом измерении доходы демонстрируют рост:

средняя зарплата до вычета налогов выросла на 9% за год;

чистая зарплата — на 11,2%;

реальная заработная плата — на 8,9%.

В каких сферах платят больше всего

В то же время уровень доходов отличается в зависимости от экономики. В частном бизнесе средняя зарплата до налогообложения составляет 705 000 форинтов (103,3 тыс. грн.), 720 200 форинтов в бюджетном секторе (105,4 тыс. грн.) и 747 000 форинтов в некоммерческом секторе (109,3 тыс. грн.). За год эти показатели выросли на 8, 9,8 и 7,9% соответственно.

Самые высокие доходы фиксируются в финансовом и страховом секторе — там средняя брутто-зарплата в апреле составила 1 419 100 форинтов (207 664,81 грн).

В сфере гостинично-ресторанного бизнеса средний доход остается одним из самых низких — 491 000 форинтов (71 850,76 грн).

Быстрый рост зарплат зафиксирован в горнодобывающей промышленности — плюс 22,8% в год, до 961 500 форинтов (140,6 тыс. грн).

В то же время, в сфере электроснабжения, газо- и теплоснабжения наблюдалось незначительное снижение — около 1%. Несмотря на это, уровень оплаты труда там остается высоким и достигает почти 1,1 млн. форинтов (160,9 тыс. грн).

Ранее Finance.ua писал , что по данным Госстата, в апреле 2026 года средняя заработная плата штатных работников в Украине составила 30 515 грн. По сравнению с мартом показатель вырос на 0,5% (30356 грн).

Наиболее высокооплачиваемой отраслью остается область информации и телекоммуникаций. В апреле средняя зарплата работников этого сектора достигла 77 861 грн.

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