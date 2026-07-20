В ЕС запретили уничтожать непроданные одежду и обувь — детали Сегодня 18:00 — Личные финансы

В ЕС запретили уничтожать непроданные одежду и обувь — детали

Крупные компании в Европейском Союзе больше не смогут уничтожать непроданную или возвращенную в магазины одежду и обувь.

Об этом пишет dw.com

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Что предусматривается

Вместо этого продукция должна быть повторно использована, передана на благотворительность или переработана.

Новые правила в рамках директивы ЕС — Регламента об экодизайне (ESPR) — вступили в силу 19 июля.

Исключения предусмотрены только в том случае, если товар не может быть повторно использован из соображений безопасности, если он поврежден или загрязнен, а также не подлежит переработке. Кроме того, разрешается уничтожать товары, предложенные благотворительным организациям в ЕС, но те их не приняли в установленный срок, уточнило агентство dpa.

Может увеличиться предложение товаров со скидками

По мнению немецкого Объединения розничной торговли (HDE), запрет может принести пользу потребителям. Так, может увеличиться предложение товаров со скидками, например через аутлеты или каналы продажи подержанных товаров.

По данным Еврокомиссии, только в процессе утилизации выбросы парниковых газов достигают 5,6 миллиона тонн CO₂ в год — это примерно соответствует ежегодному объему выбросов 2−3 миллиона автомобилей.

Цель состоит в том, чтобы продукция дольше оставалась в обращении и не выбрасывалась преждевременно, отмечает Tagesschau.

Ежегодно в ЕС на свалках оказываются миллионы единиц таких товаров. Только в Германии в 2021 году утилизировали около 17 миллионов единиц предметов одежды, которые вернули в магазины.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕЭА), ежегодно в Европе выбрасывается до 600 тысяч тонн неношеного текстиля. Это приводит к растрате ресурсов и наносит колоссальный ущерб окружающей среде и климату.

Критика новых правил

Вступающие в силу правила являются частью более широкой стратегии, направленной на то, чтобы сделать много продуктов в ЕС более долговечными, пригодными для ремонта и повторного использования, и тем самым снизить выбросы CO₂.

В то же время, Немецкое объединение текстиля и моды критикует новые нормы за то, что они не учитывают реальность, создают бюрократические преграды для промышленности и даже не пытаются решить проблемы, связанные с Fast Fashion (быстрой сменой модных коллекций. — Ред.).

Для обеспечения лучших экологических стандартов необходимы эффективные системы сбора, сортировки и переработки товаров, пояснил эксперт Йонас Штраке (Jonas Stracke). По его словам, пока эти условия отсутствуют, запрет на утилизацию так и будет оставаться «бумажным тигром». «К сожалению, на практике он (закон. — ред.) не вносит реального вклада в экономику замкнутого цикла», — убежден специалист.

Регламент об экодизайне действует с лета 2024 года, с 19 июля запрет на уничтожение текстиля вступил в силу для крупных компаний. Для средних предприятий предусмотрены более длительные переходные сроки — до 2030 года.

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