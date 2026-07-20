Более 80% работников Samsung Foundry заявили о намерении уволиться из-за разницы в оплате с подразделением памяти Сегодня 22:41 — Личные финансы

81,5% сотрудников Foundry выразили готовность покинуть компанию

В Samsung обостряется конфликт между работниками разных подразделений из-за новой системы бонусов, которая создала существенное неравенство в доходах.

Об этом пишет WccfTech, ссылаясь на Business Korea.

Результаты опроса

По данным опроса, проведенного подразделением Объединенного профсоюза предприятий в Samsung, 81,5% сотрудников Foundry выразили готовность покинуть компанию. В исследовании приняли участие 8297 респондентов, и этот показатель значительно превышает привычный порог в 62%, который считается «очень высоким».

Наибольшее недовольство зафиксировано именно у Foundry, входящего в состав полупроводникового подразделения Device Solutions (DS). У Samsung LSI 75,4% работников также готовы сменить работу, у Semiconductor R&D Center — 60,6%. В подразделении памяти лишь 32,7% сотрудников заявили о таком намерении.

Ситуация в подразделениях

Причиной резкого контраста стало соглашение между компанией и профсоюзом, предусматривающее для работников подразделения памяти специальные бонусы. Они составят 10,5% от годовой операционной прибыли Samsung при условии, что она превысит 200 трлн вон (~$130,7 млрд) в 2026—2028 годах и 100 трлн вон (~$65 млрд) в 2029—2035 годах. По прогнозам, в этом году компания получит около 300 трлн вон (~$196 млрд) операционной прибыли, что позволит каждому работнику подразделения памяти получить примерно 600 млн вон (~$400 тыс.) в виде бонусов.

Для других подразделений ситуация кардинально иная. К примеру, сотрудники Samsung Device Experience в этом году получат лишь 6 млн вон (около $4 000), что почти в 100 раз меньше, чем у коллег из памяти. Это вызвало негативную реакцию у сотрудников, в частности символические акции, когда работники мобильного направления приходили на работу в черной одежде как знак протеста.

На фоне растущего недовольства руководство пытается продемонстрировать оптимизм. Президент и глава бизнес-стратегии Samsung Electronics Device Solutions Ким Йонг-Кван на встрече с работниками 3 июля заявил, что подразделение выполнит ожидания рынка по прибыли в этом году. Он также подчеркнул, что прибыль DS в 2026 году превысит совокупный результат, полученный за более чем 40 лет работы Samsung в сфере полупроводников.

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