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Госстат назвал 5 регионов, где зарегистрировано больше всего компаний и ФЛП

Личные финансы
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В Украине зарегистрировано более 1,57 млн ​​юридических лиц и 1,83 млн ФЛП
В Украине зарегистрировано более 1,57 млн ​​юридических лиц и 1,83 млн ФЛП
По состоянию на 1 июля 2026 года в Украине было зарегистрировано 1 572 225 юридических лиц и 1 836 627 физических лиц-предпринимателей (ФЛП). По сравнению с 1 апреля количество юридических лиц возросло на 8,5 тыс., а ФЛП — на 35 тыс.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Сколько зарегистрировано юридических лиц

К началу июля в Украине насчитывалось 1 572 225 юридических лиц, в то время как по состоянию на 1 апреля их было 1 563 733. Наиболее распространенной организационно-правовой формой остаются общества — 873 805.
Сколько зарегистрировано юридических лиц
Сколько зарегистрировано юридических лиц, Инфографика: Госстат
Больше всего юридических лиц зарегистрировано в следующих регионах:
  • г. Киев — 402 484;
  • Днепропетровская область — 116 947
  • Одесская область — 98 208.

Количество ФЛП

По состоянию на 1 июля 2026 года в Украине было зарегистрировано 1 836 627 физических лиц-предпринимателей. По состоянию на 1 апреля их количество составляло 1 801 587.
Количество зарегистрированных ФЛП
Количество зарегистрированных ФЛП, Инфографика: Госстат
Больше всего ФЛП зарегистрировано в таких регионах:
  • г. Киев — 262 685;
  • Днепропетровская область — 153 663;
  • Львовская область — 140 702.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство финансов утвердило новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого социального взноса. Также обновлен порядок заполнения и представления настоящей отчетности. Применение обновленных форм начнется с 1 августа 2026 года.
Также мы писали, что если вы больше не ведете предпринимательскую деятельность, но ФЛП до сих пор официально не закрыли, это может привести к лишним расходам и штрафам. Даже при отсутствии доходов предпринимателю могут начисляться обязательные платежи, а непредоставление отчетности чревато финансовыми санкциями.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесФЛПГосстат
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