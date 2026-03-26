Укрзализныця запускает дополнительные поезда в Карпаты
«Укрзализныця» увеличивает количество рейсов в Яремче в конце марта и начале апреля.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«В связи с ростом пассажиропотока в конце марта и начале апреля Укрзализныця назначает ряд дополнительных поездов, чтобы каждый пассажир смог удобно спланировать свое путешествие», — говорится в сообщении.
В «Укрзализныце» отметили, что эти рейсы назначены за счет оборотов ночных поездов.
«Такой подход позволяет эффективно использовать имеющийся подвижной состав и не привлекать дефицитные вагоны», — пояснили в компании.
График дополнительных рейсов
29 марта будут курсировать:
- поезд № 220/219 Киев — Днепр;
- поезд № 289/290 Киев — Львов;
- поезд № 168/167 Львов — Одесса.
30 и 31 марта будет курсировать:
- поезд № 243/244 Киев — Львов (с отправлением из обоих городов).
В состав дополнительных поездов будут курсировать спальные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест.
Продление маршрута до Яремче
Со 2 апреля маршрут поезда № 207/208—177/178 Киев — Ивано-Франковск продлят до станции Яремче.
Расписание движения:
- отправление из Киева в 22:00, прибытие в Яремче в 08:30;
- отправление из Яремче в 09:00, прибытие в Киев в 19:54.
Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля в связи с проведением путевых работ.
Пересадки на горные направления
Для пассажиров, которые планируют путешествие дальше в горы Микуличина, Татарова и Ворохты, организованы удобные пересадки.
Назначен региональный поезд № 812/811 Яремче — Ворохта, расписание которого согласовано с поездом Киев — Яремче.
Расписание движения:
- отправление из Яремче в 08:50, прибытие в Ворохту в 09:24;
- обратно: отправление из Ворохты в 07:32, прибытие в Яремче в 08:10.
Поезда будут курсировать в следующие даты: 3−5, 9−12, 19, 27−29 апреля.
