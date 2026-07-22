0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Тарифы на свет с 1 августа

Личные финансы
1
Энергетики возобновили энергоснабжение для критической инфраструктуры
Энергетики возобновили энергоснабжение для критической инфраструктуры
В августе 2026 года тариф на электроэнергию для населения не изменится. Бытовые потребители и далее будут платить 4,32 грн за кВт·ч.
Тариф на свет в августе 2026 года
Размер платежки будет зависеть от фактического объема потребления электроэнергии.
После завершения отопительного сезона для домохозяйств с электрическим отоплением прекратил действовать льготный тариф. Во время отопительного периода они платили 2,64 грн за кВт·ч за первые 2 тыс. кВт·ч в месяц, а за потребление сверх этого лимита — 4,32 грн за кВт·ч.
В августе все бытовые потребители будут рассчитываться по единому тарифу. Льготную цену для домохозяйств с электроотоплением возобновят после начала нового отопительного сезона.
В то же время, отдельные категории граждан могут пользоваться предусмотренными законодательством льготами — от частичной скидки до полного освобождения от оплаты.
Экономить на электроэнергии можно с помощью двухзонного счетчика. В ночной период, с 23:00 до 07:00 стоимость электроэнергии составляет 2,16 грн за кВт·ч.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems