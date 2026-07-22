Тарифы на свет с 1 августа Сегодня 19:00 — Личные финансы

Энергетики возобновили энергоснабжение для критической инфраструктуры

В августе 2026 года тариф на электроэнергию для населения не изменится. Бытовые потребители и далее будут платить 4,32 грн за кВт·ч.

Тариф на свет в августе 2026 года

Размер платежки будет зависеть от фактического объема потребления электроэнергии.

После завершения отопительного сезона для домохозяйств с электрическим отоплением прекратил действовать льготный тариф. Во время отопительного периода они платили 2,64 грн за кВт·ч за первые 2 тыс. кВт·ч в месяц, а за потребление сверх этого лимита — 4,32 грн за кВт·ч.

В августе все бытовые потребители будут рассчитываться по единому тарифу. Льготную цену для домохозяйств с электроотоплением возобновят после начала нового отопительного сезона.

В то же время, отдельные категории граждан могут пользоваться предусмотренными законодательством льготами — от частичной скидки до полного освобождения от оплаты.

Экономить на электроэнергии можно с помощью двухзонного счетчика. В ночной период, с 23:00 до 07:00 стоимость электроэнергии составляет 2,16 грн за кВт·ч.

Фокус По материалам:

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