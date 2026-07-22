4 дня работаете — 3 отдыхаете! Какие профессии могут изменить количество рабочих часов? Сегодня 11:50 — Личные финансы

4 дня работаете — 3 отдыхаете! Какие профессии могут изменить количество рабочих часов?

В Украине снова вспыхнули жаркие споры вокруг идеи введения 4-дневной рабочей недели.

На сайте правительственных петиций появилось предложение сократить рабочее время с 40 до 32 часов в неделю с сохранением 100% заработной платы. Но актуальна ли такая реформа сейчас и что по этому поводу говорит Государственная служба занятости?

Откуда вообще взялась эта тема

На сайте правительственных петиций было зарегистрировано обращение, авторы которого предлагают сократить продолжительность рабочей недели до 32 часов без уменьшения заработной платы.

И это не просто идея на словах. Инициатива также предусматривает внесение изменений в трудовое законодательство и запуск государственного пилотного проекта, который в случае одобрения может стать первым шагом к масштабной реформе.

То есть речь идет не об одноразовой акции, а о полноценной попытке изменить подход к работе по всей стране. Вопрос только один: актуально ли это сейчас.

О том, возможен ли переход Украины на 4-дневную рабочую неделю, объяснили в Государственной службе занятости. Там подчеркивают, что говорить о переходе Украины на четырехдневную рабочую неделю во время не совсем уместно. Сейчас большинство украинцев либо на фронте, либо трудятся на нужды армии.

Более того, весь рынок труда уже давно перестроился под совсем другие реалии. Рынок труда тоже адаптировался к военным условиям — был принят закон об организации трудовых отношений во время военного положения. Праздничные дни считаются обычными рабочими без дополнительной оплаты или отдыха.

И это еще не всё. Работодатели могут привлекать работников к работе в выходные без согласия профсоюза. Максимальная продолжительность рабочей недели увеличена до 60 часов вместо привычных 40 часов.

То есть, пока одни предлагают сокращать рабочую неделю до 32 часов, реальность для многих отраслей — это, наоборот, возможность работать вплоть до 60 часов в неделю.

Впрочем, в мирное время введение 4-дневной рабочей недели в Украине возможно. И здесь стоит посмотреть, что происходит в мире. Уже сейчас в разных странах, таких как Исландия, Германия, Бельгия, Великобритания, Испания, Франция, Литва, Япония и ОАЭ, экспериментируют с более короткой рабочей неделей в отдельных отраслях.

Даже наши соседи уже присоединились. Недавно Польша тоже приступила к эксперименту, где работодатели могут предлагать работникам альтернативные модели сокращенного рабочего времени.

Кто же лидер в этом вопросе

По данным Государственной службы занятости, Исландия — лидер по переходу на сокращенную рабочую неделю. Там до 90% работников уже работают по такому графику или имеют другие послабления.

Показательны результаты и в других странах. В Германии после полугодичного пилота 60% компаний внедрили четырехдневную рабочую неделю для большинства работников. В Бельгии разрешили работать четыре дня по 10 часов.

То есть модель «меньше дней, те же деньги» в мире уже далеко не эксперимент, а рабочая практика для миллионов людей.

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