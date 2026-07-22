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Medoc представил новый веб-сервис электронного документооборота

Личные финансы
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Документооборот стал доступен для всей команды
Документооборот стал доступен для всей команды
Компания Medoc представила веб-сервис электронного документооборота Medoc ЭДО. Новый формат работы позволяет сотрудникам компаний создавать, согласовывать, подписывать и контролировать документы онлайн через браузер без изменения привычных бизнес-процессов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Документооборот стал доступен для всей команды

Веб-сервис расширяет возможности экосистем Medoc для всей команды. Если раньше с документами работала бухгалтерия в десктопной программе, то теперь к процессу могут приобщаться руководители, менеджеры, юристы, HR-специалисты и другие сотрудники независимо от места пребывания.
В то же время, бухгалтерия продолжает работать в привычной десктопной версии Medoc. Веб-сервис автоматически синхронизируется с программой, поэтому все документы хранятся в единой среде без дублирования или передачи между разными сервисами.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство финансов утвердило новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого социального взноса. Также обновлен порядок заполнения и подачи этой отчетности. Применение обновленных форм начнется с 1 августа 2026 года.
Также мы писали, что Государственная налоговая служба совместно с экспертами работает над подготовкой концепции обновленной информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет». Модернизация подразумевает создание более понятного и удобного инструмента, который будет помогать ориентироваться в налоговых процессах, давать подсказки и сокращать количество ручных операций.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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