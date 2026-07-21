Подняли пенсии: сколько военные получают сейчас

Минимальная пенсионная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи — родителей, жены или супруга погибшего (умершего) военнослужащего, или размер государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, назначенному ребенку, которому предоставлен статус члена семьи погибшего (умершего или умершего) 12 810 грн на человека (ранее эта сумма составила 7 800 грн).
Выплаты возросли для семей, где пенсию или государственную социальную помощь получают два или более членов семьи (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа). Для них размер минимальной пенсионной выплаты или размер государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью будет составлять не менее 10 020 грн (ранее эта сумма составляла 6100 грн).
Раньше мы писали, как в Украине насчитывается стаж для участников боевых действий. Участники боевых действий имеют право на льготные условия исчисления страхового стажа, влияющие на размер пенсионного обеспечения и других социальных выплат.
Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет,женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет (ст. 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).