Подняли пенсии: сколько военные получают сейчас Сегодня 19:00 — Личные финансы

Подняли пенсии: сколько военные получают сейчас

С 1 марта 20206 года в постановление Кабмина № 656 внесены изменения и определены новые минимальные размеры пенсий указанной выше категории лиц в стабильных размерах.

Об этом сообщает Пенсионный фонд

Размеры

Лица с инвалидностью в результате войны

І группы — 18 885,00 грн (сумма увеличения составляет 2 038 грн),

ІІ группы — 15 494,00 грн (сумма увеличения составляет 1 672 грн),

ІІІ группы — 10 625,00 грн (сумма увеличения составляет 1 147 грн),

участника боевых действий — 6 197,00 грн (сумма увеличения составляет 669 грн).

Меньше этой суммы указанные категории украинцев получать не могут.

Также военная пенсия предусматривает надбавку в размере 648,75 грн. за статус участника боевых действий.

Минимальная пенсионная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи — родителей, жены или супруга погибшего (умершего) военнослужащего, или размер государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, назначенному ребенку, которому предоставлен статус члена семьи погибшего (умершего или умершего) 12 810 грн на человека (ранее эта сумма составила 7 800 грн).

Выплаты возросли для семей, где пенсию или государственную социальную помощь получают два или более членов семьи (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа). Для них размер минимальной пенсионной выплаты или размер государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью будет составлять не менее 10 020 грн (ранее эта сумма составляла 6100 грн).

насчитывается стаж для участников боевых действий. Участники боевых действий имеют право на льготные условия исчисления страхового стажа, влияющие на размер пенсионного обеспечения и других социальных выплат. Раньше мы писали , как в Украинедля участников боевых действий. Участники боевых действий имеют право на льготные условия исчисления страхового стажа, влияющие на размер пенсионного обеспечения и других социальных выплат.

Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет (ст. 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

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