Какой размер пенсионных выплат может получить УБД (объяснение адвоката) — Finance.ua

Какой размер пенсионных выплат может получить УБД (объяснение адвоката) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Какой размер пенсионных выплат может получить УБД (объяснение адвоката)

Украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. На размер пенсионных выплат влияют разные факторы, в том числе и страховой стаж.

Как начисляется страховой стаж для участников боевых действий (УБД) и какую пенсию они могут получить, объяснила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Как начисляется стаж для УБД

Мобилизированным украинцам и служащим по контракту начисляется стаж за время их службы, который учитывается при выходе на пенсию.

«И мобилизованным, и контрактникам во время службы, в том числе и в зоне боевых действий, трудовой стаж продолжает начисляться согласно статье 8 закона Украины „О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“. Время прохождения лицами военной службы в особый период, который объявляется в соответствии с законом „Об обороне Украины“, то есть, в частности, и во время военного положения, засчитывается не только в стаж, но и в выслугу лет», — сказала она.

По словам Анищенко, трудовой стаж в зоне боевых действий засчитывается в соотношении 1:3 — то есть, один месяц в таких условиях идет как за три. Что касается того, сколько времени нужно провести в зоне боевых действий, чтобы стаж засчитался по этой формуле, то это минимум месяц. Максимального срока нет.

Эксперт подчеркнула, что наличие статуса УБД позволяет человеку выйти на пенсию досрочно:

мужчинам — в 55 лет, если у них есть стаж 25 лет;

женщинам — в 50 лет, если у них есть стаж 20 лет.

Какой размер пенсии могут получить УБД

Анищенко отметила, что на размер пенсии ветеранов боевых действий влияет как стаж (благодаря ему выплаты могут возрасти), так и должностной оклад, с которого уплачивались страховые взносы. Поэтому, какая пенсия УБД будет у конкретного человека, можно рассчитать только индивидуально.

К пенсии участникам боевых действий украинским законодательством предусмотрены следующие доплаты:

повышение 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (т.е. 25% от 2361 грн, это 590,25 грн);

ежемесячное пособие (помощь на жизнь) — 40 грн;

ежемесячная адресная помощь, если сумма пенсии УБД (со всеми надбавками, повышениями и доплатами, но без учета пенсий за особые заслуги) меньше 4 958 грн.

Так, минимальная пенсия УБД в Украине должна составлять 4958,1 грн — не менее 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (т.е. 2361*2,1 = 4958,1 грн).

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