Какой размер пенсионных выплат может получить УБД (объяснение адвоката) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какой размер пенсионных выплат может получить УБД (объяснение адвоката)

Личные финансы
30
Какой размер пенсионных выплат может получить УБД (объяснение адвоката)
Какой размер пенсионных выплат может получить УБД (объяснение адвоката)
Украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. На размер пенсионных выплат влияют разные факторы, в том числе и страховой стаж.
Как начисляется страховой стаж для участников боевых действий (УБД) и какую пенсию они могут получить, объяснила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Как начисляется стаж для УБД

Мобилизированным украинцам и служащим по контракту начисляется стаж за время их службы, который учитывается при выходе на пенсию.
«И мобилизованным, и контрактникам во время службы, в том числе и в зоне боевых действий, трудовой стаж продолжает начисляться согласно статье 8 закона Украины „О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“. Время прохождения лицами военной службы в особый период, который объявляется в соответствии с законом „Об обороне Украины“, то есть, в частности, и во время военного положения, засчитывается не только в стаж, но и в выслугу лет», — сказала она.
По словам Анищенко, трудовой стаж в зоне боевых действий засчитывается в соотношении 1:3 — то есть, один месяц в таких условиях идет как за три. Что касается того, сколько времени нужно провести в зоне боевых действий, чтобы стаж засчитался по этой формуле, то это минимум месяц. Максимального срока нет.
Эксперт подчеркнула, что наличие статуса УБД позволяет человеку выйти на пенсию досрочно:
  • мужчинам — в 55 лет, если у них есть стаж 25 лет;
  • женщинам — в 50 лет, если у них есть стаж 20 лет.

Какой размер пенсии могут получить УБД

Анищенко отметила, что на размер пенсии ветеранов боевых действий влияет как стаж (благодаря ему выплаты могут возрасти), так и должностной оклад, с которого уплачивались страховые взносы. Поэтому, какая пенсия УБД будет у конкретного человека, можно рассчитать только индивидуально.
К пенсии участникам боевых действий украинским законодательством предусмотрены следующие доплаты:
  • повышение 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (т.е. 25% от 2361 грн, это 590,25 грн);
  • ежемесячное пособие (помощь на жизнь) — 40 грн;
  • ежемесячная адресная помощь, если сумма пенсии УБД (со всеми надбавками, повышениями и доплатами, но без учета пенсий за особые заслуги) меньше 4 958 грн.
Так, минимальная пенсия УБД в Украине должна составлять 4958,1 грн — не менее 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (т.е. 2361*2,1 = 4958,1 грн).

Платежные карты банков Украины

По материалам:
zn.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems