Заблокировали счет ФЛП: когда и почему банк может это сделать Сегодня 09:50 — Личные финансы

Что делать, если заблокировали счет ФЛП

Для любого предпринимателя блокировка банковского счета — одна из самых неприятных ситуаций. Пока счет заблокирован, невозможно принимать оплату от клиентов, рассчитываться с поставщиками, платить налоги, выплачивать зарплату сотрудникам и вести нормальную хозяйственную деятельность.

Многие ФЛП ошибочно считают, что банк может заблокировать счет только по решению суда или исполнительной службы. На практике это далеко не так.

Значительная часть блокировок происходит в рамках финансового мониторинга, который банки обязаны проводить в соответствии с украинским законодательством.

Портал Finance.ua разобрался, в каких случаях банк вправе ограничить операции по счету ФЛП, и как предпринимателю снизить вероятность подобных проблем.

Почему банк может заблокировать счет ФЛП

Банк не имеет права произвольно лишить клиента доступа к его средствам. При этом законодательство Украины возлагает на банки обязанность анализировать операции клиентов и предотвращать возможное отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество и другие незаконные схемы.

Если операция или поведение клиента вызывают подозрение, банк может:

временно остановить проведение отдельных платежей;

запросить документы;

ограничить проведение операций;

отказать в обслуживании;

расторгнуть договор банковского обслуживания.

Важно понимать, что далеко не каждая блокировка означает нарушение закона со стороны предпринимателя. Очень часто причиной становится недостаток информации или невозможность банка подтвердить происхождение средств.

Самые распространенные причины блокировки счета ФЛП

1. Обороты не соответствуют заявленному виду деятельности

Это одна из самых распространенных причин блокировок. Например, ФЛП зарегистрирован как программист, а на счет регулярно поступают платежи за продажу строительных материалов.

Еще пример ситуации, предприниматель занимается консультациями, но получает десятки переводов с назначением «за товар». Конечно, для банка это выглядит подозрительно.

2. Резкий рост оборотов

Если предприниматель долгое время получал 40−60 тыс. грн в месяц, а затем за несколько дней на счет поступило несколько миллионов гривен, система финансового мониторинга практически наверняка заинтересуется такими операциями.

Даже если деньги абсолютно законны, банку потребуется подтверждение их происхождения.

3. Многочисленные переводы от физических лиц

Банк обращает на это внимание, особенно если:

платежи небольшие;

отправителей сотни;

деньги сразу снимаются наличными;

отсутствуют обычные хозяйственные расходы.

Подобная модель часто используется мошенниками и так называемыми «дропами», поэтому банки внимательно анализируют подобные операции и в случае сомнения сразу блокируют клиентские счета.

Банк внимательно следит за действиями ФЛП, когда тот получает многочисленные переводы

4. Работа с сомнительными контрагентами

Даже если предприниматель честно выполняет свою работу, проблемы могут возникнуть из-за клиента. Если контрагент уже находится в поле зрения правоохранительных органов или банка, операции с ним также могут попасть под дополнительную проверку.

5. Дробление платежей

Иногда крупную сумму намеренно разбивают на десятки мелких переводов. Такой подход давно считается одним из признаков попытки обхода финансового мониторинга и автоматически повышает уровень риска.

6. Невозможность подтвердить происхождение денег

Это одна из наиболее частых причин. Банк может попросить предоставить следующие документы:

договор;

счет;

акт выполненных работ;

накладные;

налоговые документы;

переписку с заказчиком;

другие подтверждения реальности сделки.

Если клиент не отвечает либо предоставляет неполный пакет документов, банк вправе прекратить обслуживание.

Что обычно происходит после блокировки

Во многих случаях предприниматель сначала получает сообщение от банка с просьбой предоставить объяснения, подтвердить происхождение средств или предоставить документы по операции. Если документы удовлетворяют банк, ограничения снимаются.

Если нет — возможны:

отказ в проведении операции;

прекращение деловых отношений;

закрытие счета с возвратом остатка средств клиенту в установленном порядке.

Что делать сразу после блокировки

Паника — худший помощник. Лучше придерживаться следующего алгоритма:

Шаг 1. Узнать точную причину

Не ограничивайтесь ответом «финансовый мониторинг». Попросите банк письменно уточнить, какая именно операция вызвала вопросы, какие документы необходимо предоставить и в какие сроки.

Шаг 2. Собрать документы

Обычно помогают:

договор;

счет;

акт;

налоговые документы;

выписка;

переписка с заказчиком;

товарные накладные;

транспортные документы. Чем больше подтверждений реальности сделки — тем лучше.

Когда заблокировали счет ФЛП, стоит сразу забрать все необходимые документы

Шаг 3. Подготовить объяснение

Не стоит ограничиваться одной фразой. Лучше подробно описать, кто контрагент, за что получены деньги, почему сумма именно такая, каким образом выполнялись работы. Часто подобного объяснения с предоставлением соответствующих документов бывает достаточно для банка.

Шаг 4. Постоянно поддерживать связь с банком

Если менеджер просит дополнительный документ — лучше предоставить его сразу, не дожидаясь окончания установленного срока.

Что делать, если банк отказал в обслуживании

Иногда даже после предоставления документов банк принимает решение прекратить обслуживание клиента. В этом случае предприниматель может:

подать официальную жалобу в банк;

направить обращение в Национальный банк Украины;

обратиться в суд, если считает действия банка неправомерными.

Судебная практика показывает, что каждая ситуация рассматривается индивидуально.

Если предприниматель способен доказать законность происхождения средств и отсутствие оснований для применения повышенного уровня риска, суд может стать на его сторону.

При этом встречаются и противоположные решения, когда суд признает действия банка правомерными, если тот действовал в рамках требований законодательства о финансовом мониторинге.

Можно ли вернуть свои деньги

Даже если банк прекращает обслуживание, это не означает, что деньги пропали. Как правило, остаток средств возвращается клиенту — наличными или переводом на счет в другом банке после выполнения предусмотренных процедур. Порядок зависит от конкретной ситуации и внутреннего решения банка.

Как снизить риск блокировки

Полностью исключить вероятность проверки невозможно, однако существенно уменьшить риск вполне реально.

Полезно соблюдать несколько правил:

использовать счет ФЛП исключительно для предпринимательской деятельности;

не смешивать личные и бизнес-операции;

всегда правильно указывать назначение платежей;

своевременно обновлять КВЭД при изменении направления бизнеса;

хранить договоры, акты и счета минимум несколько лет;

заранее готовить документы по крупным сделкам;

избегать переводов через сомнительных посредников;

не дробить искусственно крупные платежи;

регулярно платить налоги и вести прозрачный учет.

Еще один практический совет, который часто дают юристы, — иметь расчетные счета как минимум в двух банках. Если один банк временно ограничит операции, предприниматель сможет продолжить работу через другой счет и не останавливать бизнес полностью.

В большинстве случаев блокировка счета ФЛП не означает, что предпринимателя подозревают в совершении преступления. Чаще всего банк просто обязан убедиться в законности операций и происхождении средств. Именно поэтому главная задача предпринимателя — максимально быстро предоставить документы, подтверждающие реальность хозяйственной деятельности.

Лучшей защитой остается прозрачный бизнес: официальные договоры, корректные назначения платежей, своевременная уплата налогов и готовность в любой момент подтвердить происхождение денежных средств. Тогда даже при возникновении вопросов со стороны банка вероятность быстрого снятия ограничений будет значительно выше.

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