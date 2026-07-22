Почти каждый седьмой работник в Германии не имеет профессионального образования Сегодня 09:29 — Личные финансы

Германия сталкивается с кадровым кризисом

В Германии почти каждый седьмой работник не имеет профессионального образования, тогда как бизнес все острее испытывает недостаток квалифицированных кадров. Особенно заметна эта проблема среди мигрантов.

Об этом сообщает Ausnews. de со ссылкой на данные фонда Bertelsmann.

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Количество работников без профессионального образования

По данным исследования, количество работников без профессионального образования в Германии выросло с 3,76 млн в 2017 году до 4,57 млн.

Для таких работников это означает более высокий риск потери работы. Если они трудоустроены, то чаще занимают подсобные должности: работают на складах, в производственных цехах или выполняют простые производственные задания.

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Ситуацию усложняет миграция. По данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2025 году среди мигрантов в возрасте от 25 до 34 лет:

36% не имели профессионального образования;

26,8% получили профессиональную квалификацию;

33,3% получили высшее образование.

Таким образом, доля мигрантов с высшим образованием почти соответствует общенациональному показателю, который составляет 33,8%. Каждый третий приезжий до 35 лет не имеет профессии. При этом их навыки часто не признают в Германии, хотя многие из них могли бы закрыть кадровые пробелы.

Бизнесу не хватает квалифицированных работников

Несмотря на растущее количество работников без профессионального образования, компании продолжают испытывать дефицит квалифицированных специалистов.

Согласно опросу Торгово-промышленной палаты Германии, осенью 2025 года 36% из почти 22 тыс. компаний сообщили о затруднениях с поиском работников на открытые вакансии. Хотя этот показатель снизился на 7% по сравнению с предыдущим периодом, работодатели и дальше преимущественно ищут специалистов с соответствующей квалификацией.

Какие решения предлагают эксперты

В Институте исследований рынка труда считают, что для преодоления кадрового дефицита необходимо, прежде всего, активнее привлекать молодежь к получению профессионального образования и сделать такие программы более доступными.

Еще одно направление — интеграция мигрантов на рынок труда. Эксперты отмечают, что их профессиональные квалификации часто не отвечают требованиям германской системы или не признаются официально. В этой связи предлагается ускорить процедуры признания профессиональной квалификации, расширить возможности для переквалификации и усилить поддержку в изучении немецкого языка.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Германии даже школьник или студент обязан платить налоги, если получает доход. Налог зависит не от возраста, а от суммы заработка. Ключевым показателем является базовая не облагаемая налогом сумма дохода. В 2026 году для холостых людей она составляет 12 348 евро в год. Если общий годовой доход не превышает эту сумму, уплачивать подоходный налог не нужно.

Также мы писали , что средним классом в Германии считаются те, кто зарабатывает от 32 400 до 74 400 евро в год. По состоянию на апрель 2025 года около двух третей штатных работников (включая государственных служащих и военных) получали от 2700 до 5700 евро в месяц без учета бонусов и надбавок. Медианная зарплата составляет чуть более 4100 евро в месяц (49 200 евро в год). Это значит, что половина работников получает больше этой суммы, а другая половина — меньше.

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