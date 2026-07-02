В Германии ужесточают условия для получения соцвыплат, в частности для украинских беженцев Сегодня 15:05 — Личные финансы

Ожидается, что базовый доход вместо социальной помощи с 1 июля будут получать около 5,5 миллионов жителей

С 1 июля в Германии вступили в силу новые правила предоставления социальной поддержки безработным. Они касаются как граждан страны, так и украинских беженцев, получающих соответствующие выплаты.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вместо пособия Bürgergeld получателям выплат положен базовый доход (Grundsicherung). Одновременно правительство ужесточило требования к трудоспособным лицам, которые долго без работы.

Усиленный контроль за получателями пособия

Теперь центры занятости будут тщательнее проверять стоимость имущества, сбережений и жилья получателей социального пособия.

Кроме того, приоритетом для джоб0центров станет скорейшее трудоустройство безработных, а не их обучение или повышение квалификации.

При нарушении правил выплаты могут сократить или отменить

Новые правила предусматривают более жесткий подход к применению санкций.

Если получатель пособия не будет появляться на встрече в центре занятости или не будет подавать заявки на вакансии, размер выплат может быть уменьшен или полностью прекращен.

Также безработные должны соглашаться на предложенную работу, даже если она не соответствует их предварительной квалификации, при условии, что физически, психически или психологически способны ее выполнять.

Правила, касающиеся сбережений и жилья

В Германии сократили льготные периоды, в течение которых центры занятости не учитывали сбережения и часть расходов на жилье при назначении пособия.

По новым правилам сбережения до 40 тыс. евро должны использоваться получателями пособия уже в течение первого года после подачи заявления. Ранее эти деньги не учитывались в течение года.

Также возмещение расходов на жилье будет производиться в более ограниченных пределах.

Социальное пособие по безработице и рынок труда

Ожидается, что базовый доход вместо социального пособия с 1 июля будут получать около 5,5 миллионов жителей Германии. Лишь менее трети из них доступны для рынка труда, при этом 1,2 миллиона безработных не имеют подтвержденной профессиональной квалификации.

По имеющимся данным, около 16 тысяч человек считаются «полными отказниками», которые неоднократно отклоняли предложения работы и не появлялись на встречи в центры занятости.

Еще около двух миллионов получателей пособия не доступны для рынка труда, поскольку либо ухаживают за родственниками, либо являются родителями-одиночками, либо уже работают, но зарабатывают недостаточно и нуждаются в дополнительном доходе. 1,8 миллиона из них — дети и молодежь.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что количество безработных в Германии в 2026 году примерно втрое превышает число доступных вакансий. Кроме того, количество компаний, планирующих сокращение персонала, превышает количество тех, кто намерен нанимать новых работников.

Также мы писали , что Германия рискует столкнуться с резким дефицитом рабочей силы из-за старения и демографических изменений. По оценкам аналитиков, к 2036 году стране может не хватать около 4,3 млн работников. Для сравнения, два года назад IW прогнозировал дефицит на уровне чуть менее 3 млн человек.

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