Німеччині загрожує нестача понад 4 млн працівників до 2036 року Сьогодні 22:14 — Світ

Німеччина може зіштовхнутися з дефіцитом у понад 4 млн працівників до 2036 року

Німеччина ризикує зіштовхнутися із різким дефіцитом робочої сили через старіння населення та демографічні зміни.

Про це йдеться в новому прогнозі Інституту німецької економіки (IW), передає Spiegel.

Чому прогноз погіршився

За оцінками аналітиків, до 2036 року країні може не вистачати близько 4,3 млн працівників. Для порівняння, два роки тому IW прогнозував дефіцит на рівні трохи менш як 3 млн осіб.

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Причиною погіршення прогнозу називають оновлені демографічні дані, зокрема зменшення припливу іммігрантів та загальне старіння населення.

Додатково впливають слабкі економічні перспективи та зниження привабливості Німеччини для трудової міграції.

Згідно з оцінками IW, до 2045 року населення Німеччини може скоротитися до 81,1 млн осіб — приблизно на 2,9% менше, ніж нині.

При цьому чисельність потенційної робочої сили зменшиться з 55 млн у 2025 році до 51,2 млн у 2036 році, а до 2045 року — до 50,4 млн.

Також зазначається, що лише до 2036 року близько 9,8 млн людей досягнуть пенсійного віку, що створить значний дисбаланс на ринку праці.

Водночас в IW підкреслюють, що демографічні прогнози мають високий ступінь невизначеності, оскільки залежать від народжуваності, міграції та тривалості життя, які можуть суттєво змінюватися.

Європейська правда За матеріалами:

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