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Кількість українських чоловіків, які прибули до Німеччини, зростає

Світ
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Кількість українських чоловіків, які прибули до Німеччини, зростає
Кількість українських чоловіків, які прибули до Німеччини, зростає
За останні майже 14 місяців кількість українських чоловіків призовного віку, що прибули до Німеччини, значно зросла.
Про це йдеться у публікації видання Die Welt, пише «Європейська правда».
Як повідомило Федеральне відомство з питань міграції та біженців RND, станом на 30 травня в Німеччині перебували 1 348 258 осіб, які прибули у зв’язку з війною в Україні, серед них — 355 745 чоловіків віком від 18 до 63 років.
Станом на 8 березня 2025 року прибулих у зв’язку з війною було 1 253 569, серед яких 297 660 чоловіків віком від 18 до 63 років.
Це означає, що серед майже 100 тисяч людей з України, які прибули за цей період, майже 60% становили чоловіки у віці від 18 до 63 років.
Це різко контрастує з притоком біженців на початку російської повномасштабної війни проти України, коли у структурі новоприбулих українців переважали жінки з дітьми.
Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт минулого тижня на неформальній зустрічі з колегами з ЄС вимагав, щоб українці, здатні боронити державу від агресії рф, більше не отримували тимчасового захисту.
За таких умов українським чоловікам довелося б подавати заяву на притулок, і тоді, ймовірно, у них було б значно менше шансів отримати дозвіл залишитися в Німеччині.
Повідомляється, що Добріндт має підтримку цієї ідеї серед більшості міністрів внутрішніх справ країн ЄС.
За матеріалами:
Економічна Правда
Мігранти
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