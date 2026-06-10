Кількість українських чоловіків, які прибули до Німеччини, зростає Сьогодні 11:22 — Світ

Кількість українських чоловіків, які прибули до Німеччини, зростає

За останні майже 14 місяців кількість українських чоловіків призовного віку, що прибули до Німеччини, значно зросла.

Про це йдеться у публікації видання Die Welt , пише «Європейська правда».

Як повідомило Федеральне відомство з питань міграції та біженців RND, станом на 30 травня в Німеччині перебували 1 348 258 осіб, які прибули у зв’язку з війною в Україні, серед них — 355 745 чоловіків віком від 18 до 63 років.

Станом на 8 березня 2025 року прибулих у зв’язку з війною було 1 253 569, серед яких 297 660 чоловіків віком від 18 до 63 років.

Це означає, що серед майже 100 тисяч людей з України, які прибули за цей період, майже 60% становили чоловіки у віці від 18 до 63 років.

Це різко контрастує з притоком біженців на початку російської повномасштабної війни проти України, коли у структурі новоприбулих українців переважали жінки з дітьми.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт минулого тижня на неформальній зустрічі з колегами з ЄС вимагав, щоб українці, здатні боронити державу від агресії рф, більше не отримували тимчасового захисту.

За таких умов українським чоловікам довелося б подавати заяву на притулок, і тоді, ймовірно, у них було б значно менше шансів отримати дозвіл залишитися в Німеччині.

Повідомляється, що Добріндт має підтримку цієї ідеї серед більшості міністрів внутрішніх справ країн ЄС.

Економічна Правда За матеріалами:

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