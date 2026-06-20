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Германии грозит нехватка более 4 млн работников к 2036 году

Мир
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Германия может столкнуться с дефицитом более 4 млн работников к 2036 году
Германия может столкнуться с дефицитом более 4 млн работников к 2036 году
Германия рискует столкнуться с резким дефицитом рабочей силы из-за старения и демографических изменений.
Об этом говорится в новом прогнозе Института германской экономики (IW), передает Spiegel.

Почему прогноз ухудшился

По оценкам аналитиков, к 2036 году стране может не хватать около 4,3 млн. работников. Для сравнения, два года назад IW прогнозировал дефицит на уровне чуть менее 3 млн. человек.
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Причиной ухудшения прогноза называют обновленные демографические данные, в частности, уменьшение притока иммигрантов и общее старение населения.
Дополнительно влияют слабые экономические перспективы и снижение привлекательности Германии для трудовой миграции.
Согласно оценкам IW, к 2045 году население Германии может сократиться до 81,1 млн человек — примерно на 2,9% меньше, чем сейчас.
При этом численность потенциальной рабочей силы снизится с 55 млн в 2025 году до 51,2 млн в 2036 году, а к 2045 году — до 50,4 млн.
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Также отмечается, что только к 2036 году около 9,8 млн. человек достигнут пенсионного возраста, что создаст значительный дисбаланс на рынке труда.
В то же время в IW подчеркивают, что демографические прогнозы имеют высокую степень неопределенности, поскольку зависят от рождаемости, миграции и продолжительности жизни, которые могут существенно меняться.
По материалам:
Європейська правда
Германия
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