Число украинских мужчин, прибывших в Германию, растет Сегодня 11:22 — Мир

Число украинских мужчин, прибывших в Германию, растет

За последние почти 14 месяцев количество украинских мужчин призывного возраста, прибывших в Германию, значительно возросло.

Об этом говорится в публикации издания Die Welt , пишет «Европейская правда».

Как сообщило Федеральное ведомство по миграции и беженцев RND, по состоянию на 30 мая в Германии находились 1 348 258 человек, прибывших в связи с войной в Украине, среди них — 355 745 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.

По состоянию на 8 марта 2025 года, прибывших в связи с войной было 1 253 569, среди которых 297 660 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.

Это означает, что среди почти 100 тысяч человек из Украины, прибывших за этот период, почти 60% составляли мужчины в возрасте от 18 до 63 лет.

Это резко контрастирует с притоком беженцев в начале российской полномасштабной войны против Украины, когда в структуре прибывших украинцев преобладали женщины с детьми.

Министр внутренних дел Александр Добриндт на прошлой неделе на неформальной встрече с коллегами из ЕС требовал, чтобы украинцы, способные защищать государство от агрессии рф, больше не получали временную защиту.

В таких условиях украинским мужчинам пришлось бы подавать заявление на убежище, и тогда, вероятно, у них было бы гораздо меньше шансов получить разрешение остаться в Германии.

Сообщается, что у Добриндта есть поддержка этой идеи среди большинства министров внутренних дел стран ЕС.

Економічна Правда По материалам:

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