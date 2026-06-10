0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Число украинских мужчин, прибывших в Германию, растет

Мир
95
Число украинских мужчин, прибывших в Германию, растет
Число украинских мужчин, прибывших в Германию, растет
За последние почти 14 месяцев количество украинских мужчин призывного возраста, прибывших в Германию, значительно возросло.
Об этом говорится в публикации издания Die Welt, пишет «Европейская правда».
Как сообщило Федеральное ведомство по миграции и беженцев RND, по состоянию на 30 мая в Германии находились 1 348 258 человек, прибывших в связи с войной в Украине, среди них — 355 745 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.
По состоянию на 8 марта 2025 года, прибывших в связи с войной было 1 253 569, среди которых 297 660 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.
Это означает, что среди почти 100 тысяч человек из Украины, прибывших за этот период, почти 60% составляли мужчины в возрасте от 18 до 63 лет.
Это резко контрастирует с притоком беженцев в начале российской полномасштабной войны против Украины, когда в структуре прибывших украинцев преобладали женщины с детьми.
Министр внутренних дел Александр Добриндт на прошлой неделе на неформальной встрече с коллегами из ЕС требовал, чтобы украинцы, способные защищать государство от агрессии рф, больше не получали временную защиту.
В таких условиях украинским мужчинам пришлось бы подавать заявление на убежище, и тогда, вероятно, у них было бы гораздо меньше шансов получить разрешение остаться в Германии.
Сообщается, что у Добриндта есть поддержка этой идеи среди большинства министров внутренних дел стран ЕС.
По материалам:
Економічна Правда
Мигранты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems