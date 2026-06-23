ИИ делает руководителей менее эффективными Сегодня 03:19 — Мир

Искусственный интеллект может взять на себя столько задач, что ключевые навыки мышления и лидерства становятся необязательными.

Стремительное развитие искусственного интеллекта создает новый риск для бизнеса — руководители могут утратить критические навыки мышления, принятия решений и лидерства.

Об этом пишет Fast Company.

Бурное развитие ИИ вынуждает руководителей принимать решения в постоянной неопределенности, однако главный риск состоит в другом. Искусственный интеллект может взять на себя столько задач, что ключевые навыки мышления и лидерства становятся необязательными, и поэтому люди могут их утратить.

Так что лидерам необходимо развивать шесть ключевых навыков.

Способность действовать в условиях неопределенности

ИИ быстро выдает готовые ответы, но отчасти лидеры сталкиваются с проблемами, для которых ответов еще не существует. Важно не паниковать и не хвататься за первое попавшееся решение, а сохранять спокойствие, отделять то, что можно контролировать от того, что нельзя, и действовать разумно.

Умение определять главное

ИИ хорошо выполняет рутину, составляет тексты или анализирует данные, но он не может сказать, что именно следует делать в первую очередь. Лидерам нужно мыслить дисциплинированно, находить свои предубеждения, рассматривать аргументы против своих идей и не торопиться в важные моменты.

Сохранение способности думать самостоятельно

Если постоянно просить ИИ делать анализ или писать тексты, можно разучиться думать самому. Лидерам следует отдавать ИИ только административную работу, но продолжать самостоятельно писать и решать сложные задачи, чтобы держать свой ум в форме.

Выстраивание настоящих отношений

ИИ позволяет избегать неудобных разговоров, сглаживая углы в сообщениях или подменять вас на встречах сводками. Но подлинная связь с людьми требует личного присутствия, прямолинейности и смелости идти на сложные, честные беседы без попыток смягчить их технологиями.

Этическая ответственность

ИИ может логично и красиво оправдать любое ваше решение, но он не может взять ответственность за то, как эти решения влияют на других. Поэтому руководители должны честно смотреть на истинные мотивы своих действий.

Формирование собственного, уникального видения

Искусственный интеллект может выдать вполне приемлемый результат для любой интеллектуальной задачи, и большинство людей просто использует его. Поскольку базовая компетентность стала доступна всем, настоящим преимуществом лидера становится умение распознавать шаблоны и превращать машинный текст в нечто уникальное, что отображает его личный взгляд.

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