Все больше украинцев не планируют возвращаться из ЕС — новый опрос Сегодня 09:38 — Мир

Украинский загранпаспорт и чемодан

Все больше украинских мигрантов в странах ЕС не планируют возвращаться домой даже после войны. Хотя эмоциональная связь с Украиной остается сильной, на решение все больше влияют практические факторы — безопасность, экономические перспективы, уровень жизни и стабильность.

Об этом свидетельствуют результаты третьей волны исследования Gradus, проведенного в мае 2026 года.

Намерение вернуться ослабевает

После роста оптимизма в 2025 году настроения украинцев за границей снова изменились. Если в прошлом году о готовности вернуться заявляли 68% опрошенных, то в 2026 году осталось 53%.

В то же время, заметно возросла доля тех, кто не видит своего будущего в Украине. Даже в случае завершения войны на приемлемых для Украины условиях, 31% респондентов не планируют возвращаться. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составил 13%.

Если война завершится на условиях россии, половина опрошенных заявляет, что не вернется в Украину.

Среди самых больших проблем, которые волнуют мигрантов:

война и вопросы безопасности — 92%;

коррупция — 69%;

низкий уровень жизни — 59%.

Кроме того, ухудшились ожидания по поводу продолжительности войны. Если в 2025 году 35% респондентов считали, что активные боевые действия будут продолжаться еще годами, то сейчас такое мнение придерживается уже 46%.

На этом фоне 65% опрошенных поддерживают достижение мира путем переговоров.

Когда украинцы готовы вернуться

Вместе со снижением готовности к возвращению растет и неопределенность по поводу возможных сроков.

Две трети респондентов затрудняются сказать, когда именно готовы вернуться в Украину. Только 4% планируют сделать это уже в этом году, а еще 11% — в следующем.

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Даже завершение войны больше не рассматривается как автоматическое основание для возвращения. Только 9% опрошенных готовы приехать домой в течение первого месяца после прекращения боевых действий.

Большинство либо откладывает принятие такого решения на более длительный период, либо вообще пока не определилось со своими планами.

Что влияет на решение остаться за границей

Впервые из ключевых факторов возвращения на первый план выходит не ситуация в Украине, а изменения в странах пребывания.

Самым сильным стимулом к ​​возвращению украинцы называют возможное сокращение или прекращение поддержки беженцев в странах ЕС, а также завершение режима временной защиты. Только после этого по важности идут вопросы трудоустройства в Украине и ситуация с безопасностью.

Несмотря на это, эмоциональная связь с Родиной остается сильной. Чаще всего среди личных мотивов возвращения респонденты называют желание быть рядом с семьей и друзьями.

Среди главных причин оставаться за границей опрошенные назвали:

безопасность — 86%;

возможность обеспечить лучшую жизнь для себя и семьи — 77%;

стабильность;

свободу передвижения и путешествий;

более широкие возможности для профессиональной реализации.

Также растет обеспокоенность возможным негативным отношением к тем, кто уехал во время войны. Если в 2025 году этот фактор беспокоил 30% респондентов, то сейчас уже 53%.

Как мы сообщали ранее, Европейский Союз продлил действие временной защиты для украинцев, однако вопрос дальнейшего статуса остается актуальным. В 2026 году часть стран предложила более понятные механизмы перехода на вид на жительство (ВНЖ), в частности Польша и Чехия. Подробно о них мы писали здесь.

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