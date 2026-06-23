0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Все больше украинцев не планируют возвращаться из ЕС — новый опрос

Мир
49
Украинский загранпаспорт и чемодан
Украинский загранпаспорт и чемодан
Все больше украинских мигрантов в странах ЕС не планируют возвращаться домой даже после войны. Хотя эмоциональная связь с Украиной остается сильной, на решение все больше влияют практические факторы — безопасность, экономические перспективы, уровень жизни и стабильность.
Об этом свидетельствуют результаты третьей волны исследования Gradus, проведенного в мае 2026 года.

Намерение вернуться ослабевает

После роста оптимизма в 2025 году настроения украинцев за границей снова изменились. Если в прошлом году о готовности вернуться заявляли 68% опрошенных, то в 2026 году осталось 53%.
В то же время, заметно возросла доля тех, кто не видит своего будущего в Украине. Даже в случае завершения войны на приемлемых для Украины условиях, 31% респондентов не планируют возвращаться. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составил 13%.
Все больше украинцев не планируют возвращаться из ЕС — новый опрос
Если война завершится на условиях россии, половина опрошенных заявляет, что не вернется в Украину.
Среди самых больших проблем, которые волнуют мигрантов:
  • война и вопросы безопасности — 92%;
  • коррупция — 69%;
  • низкий уровень жизни — 59%.
Все больше украинцев не планируют возвращаться из ЕС — новый опрос
Кроме того, ухудшились ожидания по поводу продолжительности войны. Если в 2025 году 35% респондентов считали, что активные боевые действия будут продолжаться еще годами, то сейчас такое мнение придерживается уже 46%.
На этом фоне 65% опрошенных поддерживают достижение мира путем переговоров.

Когда украинцы готовы вернуться

Вместе со снижением готовности к возвращению растет и неопределенность по поводу возможных сроков.
Две трети респондентов затрудняются сказать, когда именно готовы вернуться в Украину. Только 4% планируют сделать это уже в этом году, а еще 11% — в следующем.
Читайте также
Даже завершение войны больше не рассматривается как автоматическое основание для возвращения. Только 9% опрошенных готовы приехать домой в течение первого месяца после прекращения боевых действий.
Большинство либо откладывает принятие такого решения на более длительный период, либо вообще пока не определилось со своими планами.

Что влияет на решение остаться за границей

Впервые из ключевых факторов возвращения на первый план выходит не ситуация в Украине, а изменения в странах пребывания.
Самым сильным стимулом к ​​возвращению украинцы называют возможное сокращение или прекращение поддержки беженцев в странах ЕС, а также завершение режима временной защиты. Только после этого по важности идут вопросы трудоустройства в Украине и ситуация с безопасностью.
Место для вашей рекламы
Несмотря на это, эмоциональная связь с Родиной остается сильной. Чаще всего среди личных мотивов возвращения респонденты называют желание быть рядом с семьей и друзьями.
Среди главных причин оставаться за границей опрошенные назвали:
  • безопасность — 86%;
  • возможность обеспечить лучшую жизнь для себя и семьи — 77%;
  • стабильность;
  • свободу передвижения и путешествий;
  • более широкие возможности для профессиональной реализации.
Все больше украинцев не планируют возвращаться из ЕС — новый опрос
Также растет обеспокоенность возможным негативным отношением к тем, кто уехал во время войны. Если в 2025 году этот фактор беспокоил 30% респондентов, то сейчас уже 53%.
Как мы сообщали ранее, Европейский Союз продлил действие временной защиты для украинцев, однако вопрос дальнейшего статуса остается актуальным. В 2026 году часть стран предложила более понятные механизмы перехода на вид на жительство (ВНЖ), в частности Польша и Чехия. Подробно о них мы писали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
УкраинцыМиграцияЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems