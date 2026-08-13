Литва развертывает новые фортификации на границе

Согласно принятому решению, на границе сформируют:
20-метровый участок контрмобильных мер от пути пограничного патрулирования вглубь литовской территории;
150-метровые участки в оперативных районах, которые определили военные, также от границы пути патрулирования вглубь страны.
В таких парках обычно хранятся «зубы дракона», «ежей», «испанских лошадей», бетонные блокпосты, колючая проволока, дорожные блоки и морские контейнеры.
Что заявил министр обороны Литвы
«Был разработан целый конкретный план, как он выглядит в диапазоне в пять километров, 20 км, 50 км, которыми должны быть укрепления, какие решения должны быть приняты», — заявил журналистам министр обороны Литвы Робертас Каунас.
Парки инженерного оборудования должны быть установлены в местах, которые определили Вооруженные силы Литвы, до конца 2028 года.
Сроки
Ранее эту работу планировалось завершить до 1 апреля 2025 года. В Министерстве национальной обороны объяснили, что срок пришлось продлить.
Причина — количество военных контрмобильных инженерных флотов возросло с 27 до 50.
До конца 2028 года также продолжили установку резервных заграждений на участках национальных дорог, эстакад и мостов, где крепят взрывчатку к инженерным сооружениям.
Вместо ранее планировавшихся лесных линий теперь целью стало создание водно-болотных угодий. Эту работу должны завершить до конца 2030 года.
«После возобновления гидрологического режима в течение нескольких лет территория станет труднопроходимой для тяжелой техники без использования сложного инженерного оборудования», — заявили в Министерстве сельского хозяйства.