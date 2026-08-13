0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Литва развертывает новые фортификации на границе

Мир
26
Кабинет Министров Литвы изменил установление инженерных мер на границе с беларусью и Калининградской областью ря. Там планируется создать новую зону безопасности.
Об этом сообщает литовское СМИ LTR.

Новый участок контрмобильных мер

Согласно принятому решению, на границе сформируют:
  • 20-метровый участок контрмобильных мер от пути пограничного патрулирования вглубь литовской территории;
  • 150-метровые участки в оперативных районах, которые определили военные, также от границы пути патрулирования вглубь страны.
В таких парках обычно хранятся «зубы дракона», «ежей», «испанских лошадей», бетонные блокпосты, колючая проволока, дорожные блоки и морские контейнеры.

Что заявил министр обороны Литвы

«Был разработан целый конкретный план, как он выглядит в диапазоне в пять километров, 20 км, 50 км, которыми должны быть укрепления, какие решения должны быть приняты», — заявил журналистам министр обороны Литвы Робертас Каунас.
Парки инженерного оборудования должны быть установлены в местах, которые определили Вооруженные силы Литвы, до конца 2028 года.

Сроки

Ранее эту работу планировалось завершить до 1 апреля 2025 года. В Министерстве национальной обороны объяснили, что срок пришлось продлить.
Причина — количество военных контрмобильных инженерных флотов возросло с 27 до 50.
До конца 2028 года также продолжили установку резервных заграждений на участках национальных дорог, эстакад и мостов, где крепят взрывчатку к инженерным сооружениям.
Вместо ранее планировавшихся лесных линий теперь целью стало создание водно-болотных угодий. Эту работу должны завершить до конца 2030 года.
«После возобновления гидрологического режима в течение нескольких лет территория станет труднопроходимой для тяжелой техники без использования сложного инженерного оборудования», — заявили в Министерстве сельского хозяйства.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems