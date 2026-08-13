Литва развертывает новые фортификации на границе Сегодня 11:40 — Мир

Кабинет Министров Литвы изменил установление инженерных мер на границе с беларусью и Калининградской областью ря. Там планируется создать новую зону безопасности.

Об этом сообщает литовское СМИ LTR

Новый участок контрмобильных мер

Согласно принятому решению, на границе сформируют:

20-метровый участок контрмобильных мер от пути пограничного патрулирования вглубь литовской территории;

150-метровые участки в оперативных районах, которые определили военные, также от границы пути патрулирования вглубь страны.

В таких парках обычно хранятся «зубы дракона», «ежей», «испанских лошадей», бетонные блокпосты, колючая проволока, дорожные блоки и морские контейнеры.

Что заявил министр обороны Литвы

«Был разработан целый конкретный план, как он выглядит в диапазоне в пять километров, 20 км, 50 км, которыми должны быть укрепления, какие решения должны быть приняты», — заявил журналистам министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Парки инженерного оборудования должны быть установлены в местах, которые определили Вооруженные силы Литвы, до конца 2028 года.

Сроки

Ранее эту работу планировалось завершить до 1 апреля 2025 года. В Министерстве национальной обороны объяснили, что срок пришлось продлить.

Причина — количество военных контрмобильных инженерных флотов возросло с 27 до 50.

До конца 2028 года также продолжили установку резервных заграждений на участках национальных дорог, эстакад и мостов, где крепят взрывчатку к инженерным сооружениям.

Вместо ранее планировавшихся лесных линий теперь целью стало создание водно-болотных угодий. Эту работу должны завершить до конца 2030 года.

«После возобновления гидрологического режима в течение нескольких лет территория станет труднопроходимой для тяжелой техники без использования сложного инженерного оборудования», — заявили в Министерстве сельского хозяйства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.