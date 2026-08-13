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В Китае прототип магнитопоезда достиг рекорда, разогнавшись до скорости самолета

Мир
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Демонстратор магнитопоезда (маглев) массой 1110 кг разогнался до 800 км/ч всего за 5,3 секунды. Испытания проводились на специальном треке протяженностью 1 км в китайской провинции Хубэй, сообщает CGTN .
Этот заезд стал третьим за последние шесть месяцев, когда испытательная платформа установила новый мировой рекорд по разгону магнитного поезда на короткой дистанции. Тесты показали, что достижение сверхвысоких скоростей не препятствует контролируемому торможению. После разгона поезд плавно остановился менее чем в 200 метрах.
Испытания позволили проверить ряд ключевых технологий, включая передачу энергии большой мощности в переходных режимах, электромагнитную тягу, управление левитацией на высоких скоростях, точное позиционирование и аварийное торможение.
В отличие от обычного поезда экспериментальный аппарат не использует колеса для движения рельсами. Он двигается на магнитах, исключающих трение, а электромагнитная волна двигает его вперед, словно «гигантская рогатка».
Колея спроектирована с точным выравниванием, отклонения от которого не превышают 0,5 миллиметра. Предполагается, что эта технология может быть использована не только в транспортных целях, но и для запуска ракет и истребителей.
Несмотря на то, что концепция такого транспорта возникла давно, ее масштабному развитию помешали технические и экономические факторы. В настоящее время маглев не способен использовать существующую транспортную инфраструктуру, однако разрабатываются проекты, предусматривающие размещение магнитных элементов между рельсами обычной железной дороги или непосредственно под дорожным полотном.
По материалам:
УНІАН
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