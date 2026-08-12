0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Япония ужесточила требования для получения виз гражданами россии

Мир
20
Япония ужесточила требования к документам, необходимым гражданам россии для оформления виз.
Изменения касаются, в частности, подтверждения трудоустройства и финансового положения заявителей.
Согласно информации японского посольства, работающие граждане россии теперь должны подавать оригинал справки с места работы с подписью ответственного работника и «мокрой» печатью. Если в документе не указан размер заработной платы, дополнительно нужно предоставить справку 2-НДФЛ.
Все заявители должны предоставить оригинал справки из российского банка об остатке средств на счете с подписью работника банка и «мокрой» печатью. Отдельно расширен перечень документов для несовершеннолетних, студентов, пенсионеров и финансирующих их лиц.
Ужесточение проверок началось еще весной, когда визовый центр Японии в Москве стал тщательнее проверять документы. По данным Ассоциации туроператоров россии, это привело к увеличению сроков оформления виз. В некоторых случаях от каждого члена семьи может потребоваться полный пакет финансовых и личных документов, включая подтверждение родственных связей.
Туроператоры отмечают, что ранее японская визовая процедура была более простой, что способствовало популярности направления среди российских туристов. Теперь процесс стал более бюрократизированным, что усложняет работу компаний и вызывает недовольство путешественников.
Ужесточение требований происходит на фоне стремительного роста числа посещающих Японию россиян.
  • В 2021 году страну посетили около 3,7 тыс. граждан россии, в 2022 году — 10,4 тыс.,
  • в 2023 году — 42 тыс.,
  • в 2024 году — 99,3 тыс.,
  • в 2025 году — уже 194,9 тыс. человек.
Рост продолжился и в 2026 году. За первое полугодие Японию посетили 104,4 тыс. россиян, что на 24,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В июне количество посетителей из россии составило 12,8 тыс. человек — на 7,1% больше в годовом измерении и рекордный показатель для этого месяца.
По материалам:
ua.news
россия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems