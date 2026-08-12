Япония ужесточила требования для получения виз гражданами россии Сегодня 18:00 — Мир

Япония ужесточила требования к документам, необходимым гражданам россии для оформления виз.

Изменения касаются, в частности, подтверждения трудоустройства и финансового положения заявителей.

Согласно информации японского посольства, работающие граждане россии теперь должны подавать оригинал справки с места работы с подписью ответственного работника и «мокрой» печатью. Если в документе не указан размер заработной платы, дополнительно нужно предоставить справку 2-НДФЛ.

Все заявители должны предоставить оригинал справки из российского банка об остатке средств на счете с подписью работника банка и «мокрой» печатью. Отдельно расширен перечень документов для несовершеннолетних, студентов, пенсионеров и финансирующих их лиц.

Ужесточение проверок началось еще весной, когда визовый центр Японии в Москве стал тщательнее проверять документы. По данным Ассоциации туроператоров россии, это привело к увеличению сроков оформления виз. В некоторых случаях от каждого члена семьи может потребоваться полный пакет финансовых и личных документов, включая подтверждение родственных связей.

Туроператоры отмечают, что ранее японская визовая процедура была более простой, что способствовало популярности направления среди российских туристов. Теперь процесс стал более бюрократизированным, что усложняет работу компаний и вызывает недовольство путешественников.

Ужесточение требований происходит на фоне стремительного роста числа посещающих Японию россиян.

В 2021 году страну посетили около 3,7 тыс. граждан россии, в 2022 году — 10,4 тыс.,

в 2023 году — 42 тыс.,

в 2024 году — 99,3 тыс.,

в 2025 году — уже 194,9 тыс. человек.

Рост продолжился и в 2026 году. За первое полугодие Японию посетили 104,4 тыс. россиян, что на 24,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В июне количество посетителей из россии составило 12,8 тыс. человек — на 7,1% больше в годовом измерении и рекордный показатель для этого месяца.

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