Новый китайский авиалайнер «разваливается» в воздухе, — СМИ Сегодня 05:14 — Мир

Новый китайский авиалайнер «разваливается» в воздухе, — СМИ

В сети появился документ китайской авиакомпании China Southern Airlines, касающийся нового самолета COMAC C919.

Он датирован в мае этого года и содержит перечень критических дефектов машины, сообщает The Epoch Times

Подлинность документа не подтверждена, в то же время это не мешает авиационному сообществу активно обсуждать его содержание.

Среди выявленных недостатков C919 отмечаются истоки масла в сухом отсеке крыла, повреждение креплений контуров пожарной сигнализации, отслойка панели закрылков, заклинивание клапанов противообледенительной системы, а также обгоревшая панель электропитания задней кухни. Некоторые из этих неисправностей были известны еще при приеме самолетов и лётных испытаний, однако продолжали возникать после их ввода в эксплуатацию.

Сообщается, что проблемы с новыми самолетами возникали неоднократно. В частности, на одном из C919 (бортовой номер B-659F) первый серьезный сбой произошел только 13 часов спустя после его ввода в эксплуатацию.

В документе речь идет не об единичных случаях, а о повторяющихся неисправностях, которые авторы называют «системными проблемами, которые существуют длительное время».

Как утверждается, China Southern требовала от COMAC раскрыть информацию о ранее обнаруженных дефектах и ​​предоставить планы их устранения. В настоящее время авиакомпания эксплуатирует 12 самолетов C919, а еще 88 заказало. В общей сложности ее портфель заказов насчитывает 100 таких лайнеров с поставками до 2031 года.

COMAC C919 стал первым узкофюзеляжным реактивным пассажирским самолетом, полностью разработанным в Китае. Лайнеры этого семейства позиционируются как конкуренты популярных моделей Boeing и Airbus, в частности, Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

Конкурентом C919 также выступает российский ТС-21. В то же время китайская программа существенно опережает российскую. C919 уже прошел сертификацию, выпускается серийно и выполняет коммерческие рейсы, тогда как МС-21 находится на этапе испытаний.

УНІАН По материалам:

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