Австрия разоблачила схему поставки оборудования для оборонной промышленности россии Сегодня 13:25 — Мир

Австрийская Дирекция государственной безопасности и разведки (DSN) разоблачила международную сеть, которая в обход санкций ЕС организовывала поставки высокоспециализированного промышленного оборудования для российской оборонной промышленности.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Министерство внутренних дел Австрии.

В центре расследования оказалась зарегистрированная в Вене компания, по которой планировалось закупать для российской оборонной промышленности высокоспециализированные промышленные товары.

Оборудование поставлялось через третьи страны

По данным расследования, компания была целенаправленно создана для поставки в россию подсанкционных промышленных товаров, в том числе станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и специальных инструментов для обработки металла.

Для скрытия фактических маршрутов поставок фигуранты использовали сеть компаний в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге, Беларуси, Кыргызстане, Южной Корее, Польше и Литве.

Посредством поддельных сертификатов конечного пользователя европейским производителям создавали впечатление, что приобретенные товары будут оставаться в третьих странах. На самом деле, продукция предназначалась для компаний, связанных с российской государственной корпорацией «Ростех».

По предварительным результатам расследования, поставленные товары использовались для производства двигателей для крылатых ракет и боевых самолетов, а также другого военного оборудования.

Поставки в россию более чем на €3,3 млн

20 августа 2025 года по распоряжению прокуратуры Вены при поддержке подразделения WEGA и земельного управления государственной безопасности и борьбы с экстремизмом Вены были одновременно проведены обыски четырех объектов. В ходе следственных действий правоохранители изъяли около 40 носителей данных.

Читайте также ЕС ввел новые санкции против руководителей российского ВПК

«Анализ изъятых материалов показал, что промышленные товары для российских военных пользователей закупались еще с 2019 года. После усиления санкций цепи поставок осуществлялись через третьи страны — в частности Гонконг и Турцию. Начиная с 2022 года удалось документально подтвердить поставки российским оборонным предприятиям на общую сумму более 3,3 млн евро 700 тыс. евро», — отмечается в сообщении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.