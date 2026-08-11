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Австрия разоблачила схему поставки оборудования для оборонной промышленности россии

Мир
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Австрийская Дирекция государственной безопасности и разведки (DSN) разоблачила международную сеть, которая в обход санкций ЕС организовывала поставки высокоспециализированного промышленного оборудования для российской оборонной промышленности.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Министерство внутренних дел Австрии.
В центре расследования оказалась зарегистрированная в Вене компания, по которой планировалось закупать для российской оборонной промышленности высокоспециализированные промышленные товары.

Оборудование поставлялось через третьи страны

По данным расследования, компания была целенаправленно создана для поставки в россию подсанкционных промышленных товаров, в том числе станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и специальных инструментов для обработки металла.
Для скрытия фактических маршрутов поставок фигуранты использовали сеть компаний в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге, Беларуси, Кыргызстане, Южной Корее, Польше и Литве.
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Посредством поддельных сертификатов конечного пользователя европейским производителям создавали впечатление, что приобретенные товары будут оставаться в третьих странах. На самом деле, продукция предназначалась для компаний, связанных с российской государственной корпорацией «Ростех».
По предварительным результатам расследования, поставленные товары использовались для производства двигателей для крылатых ракет и боевых самолетов, а также другого военного оборудования.

Поставки в россию более чем на €3,3 млн

20 августа 2025 года по распоряжению прокуратуры Вены при поддержке подразделения WEGA и земельного управления государственной безопасности и борьбы с экстремизмом Вены были одновременно проведены обыски четырех объектов. В ходе следственных действий правоохранители изъяли около 40 носителей данных.
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«Анализ изъятых материалов показал, что промышленные товары для российских военных пользователей закупались еще с 2019 года. После усиления санкций цепи поставок осуществлялись через третьи страны — в частности Гонконг и Турцию. Начиная с 2022 года удалось документально подтвердить поставки российским оборонным предприятиям на общую сумму более 3,3 млн евро 700 тыс. евро», — отмечается в сообщении.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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