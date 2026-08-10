Вклад украинских беженцев в экономику Польши полностью компенсировал помощь Украине (исследование) Сегодня 13:04 — Мир

Вклад украинских беженцев в экономику Польши полностью компенсировал помощь Украине (исследование)

Благодаря уплаченным налогам, бизнес-активности, участию в рынке труда вклад украинских беженцев в экономику Польши полностью компенсировал средства, потраченные на помощь Украине.

При этом польские политические элиты обращают внимание именно на помощь Украине.

Об этом говорится в исследовании бывшего посла Польши в Украине Марека Зюлковского «Польская помощь Украине. Краткий анализ отчета опубликовало издание sestry. eu».

Мнение дипломата

‍"По сути, столько, сколько мы вложили в виде помощи, польская экономика заработала благодаря труду украинских беженцев. И именно эта цифра должна звучать в польской публичной дискуссии не реже данных о расходах государства", — отметил дипломат.

Вместе с тем он также напоминает о той помощи, которая была оказана Украине. Польша одной из первых передала Украине танки Т-72, ​​самоходные гаубицы Krab, переносные комплексы Piorun и другое вооружение.

К середине 2026 года общая стоимость безвозмездно переданной военной помощи оценивалась примерно в 16,45 млрд злотых (3,7 млрд евро), причем около 90% этой помощи Украина получила еще в 2022—2023 годах.

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После этого масштабы новых поставок значительно сократились. Основной формой поддержки остались логистика из-за хаб в Ясенке и некоторые небольшие передачи техники.

Часть расходов Польши уже компенсировал Европейский Союз после разблокирования соответствующих механизмов финансирования. То есть фактическое финансовое бремя для польского бюджета было меньше, чем это часто подается во внутренних дискуссиях. Наряду с бесплатной военной помощью Польша резко нарастила коммерческий экспорт оружия в Украину.

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По данным Министерства иностранных дел Польши, только в 2024 году польский военный экспорт достиг рекордных 3,14 миллиарда евро. Почти 79% этого экспорта пришлось именно на Украину.

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По оценке Deloitte для Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), украинские беженцы не стали получателями помощи.

Они быстро интегрировались в польский рынок труда и уже через несколько лет начали вносить весомый вклад в развитие польской экономики.

Украинское предпринимательство

После начала полномасштабной войны многие украинские компании частично перенесли деятельность в Польшу или открыли здесь новый бизнес. Через несколько лет граждане Украины зарегистрировали в Польше около 30 тысяч предприятий. Это означает не только уплату налогов. Речь идет также о создании рабочих мест, инвестициях и расширении экономических связей между двумя странами.

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