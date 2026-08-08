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В Абу-Даби создают первую в мире судебную платформу с искусственным интеллектом

Мир
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Система будет помогать судьям и юристам рассматривать дела, но окончательные решения будут принимать люди
Система будет помогать судьям и юристам рассматривать дела, но окончательные решения будут принимать люди, Фото: magnific
Власти Абу-Даби объявили о создании первой в мире интегрированной судебной платформы с искусственным интеллектом. Система должна помогать судьям и юристам при рассмотрении дел, ускорять судебные процедуры и повышать точность работы, однако окончательные решения, как подчеркивают разработчики, будут принимать люди.
Проект реализует Судебный департамент Абу-Даби совместно с Департаментом государственного развития, пишет «Судебно-юридическая газета».

ИИ будет работать только под контролем человека

Как отмечают в Судебном департаменте Абу-Даби, платформа создана для поддержки процесса принятия судебных и юридических решений с использованием искусственного интеллекта.
При этом все рекомендации и результаты работы системы будут подлежать обязательному человеческому контролю и проверке. Ожидается, что это позволит повысить эффективность судебных процедур, а также обеспечить большую точность и последовательность в работе судебной системы.

Запуск начнется уже в сентябре

Совместный руководящий комитет проекта под председательством заместителя руководителя Судебного департамента Абу-Даби Юсефа Саида Аль-Абри рассмотрел план запуска новой платформы на всех этапах судебного процесса.
Первый этап внедрения планируется начать в сентябре. В дальнейшем систему будут поэтапно интегрировать в течение 18 месяцев, сообщает издание emirates247.

Зачем создают новую систему

По словам Аль-Абри, создание инновационной судебной платформы соответствует видению президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохамеда бин Заида Аль Нахайяна в области развития инноваций и внедрения перспективных технологий для совершенствования государственных услуг.
Он также отметил, что целью является модернизация судебной системы в соответствии с высочайшими международными стандартами и ускорение внедрения технологий «умного правосудия».

Что изменится после внедрения платформы

В Судебном департаменте Абу-Даби ожидают, что новая AI-платформа обеспечит комплекс современных цифровых решений для модернизации судебных процессов и упрощения процедур.
Благодаря использованию искусственного интеллекта на различных этапах судебного разбирательства система должна способствовать более быстрому завершению дел, повышению точности и качества судебных процедур, а также дальнейшей цифровой трансформации судебной власти в соответствии с высокими стандартами эффективности и надежности.
По материалам:
Слово і Діло
ИИ
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