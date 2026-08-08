Инфляция в ЕС ускорилась: где цены растут быстрее всего Вчера 21:01 — Мир

Инфляция в еврозоне ускорилась до 2,9% в июле

В июле 2026 года годовая инфляция в странах еврозоны ускорилась до 2,9% по сравнению с 2,8% в июне. Основной причиной стало подорожание энергоносителей на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, что сказалось на стоимости топлива и газа.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет Euronews.

Базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продукты питания, также возросла с 2,4% до 2,5%.

Наибольший годовой скачок наблюдался в энергетике, цены на которую выросли на 10%, а в сфере услуг — на 3,3%.

Где инфляция самая высокая

Самый высокий уровень инфляции в Еврозоне в июле был зафиксирован в Литве — 5,6%.

В страны с наибольшей инфляцией также вошли Болгария (4,1%), Кипр (4%), Испания (3,8%) и Хорватия (3,6%).

Самые низкие показатели зарегистрировали в Эстонии (2%), Мальте (2,1%), Франции (2,4%), Латвии (2,5%), а также Австрии и Финляндии (по 2,6%).

В Германии инфляция ускорилась до 2,8%, в то время как Италия вышла на средний для еврозоны уровень — 2,9%.

Страны с высокой инфляцией в Еврозоне, Інфографіка: Euronews

Где цены росли, а где снижались

По сравнению с июнем наиболее потребительские цены повысились в Нидерландах (+1,5%), Германии (+0,9%) и Франции (+0,6%).

В то же время, наиболее существенное месячное снижение цен зафиксировали в Греции (-1,4%), Италии (-1%), Латвии (-0,7%), а также Бельгии и Люксембурге (по -0,6%).

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