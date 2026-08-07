Война в Украине принесла Ким Чен Инну рекордные доходы — Bloomberg Сегодня 20:27 — Мир

Война в Украине принесла Ким Чен Инну рекордные доходы — Bloomberg

Доходы лидера Северной Кореи Ким Чен Ина существенно выросли после начала полномасштабной войны россии против Украины в 2022 году.

По оценке Bloomberg, он мог получить около $22 млрд дополнительных поступлений, что явилось самым большим финансовым показателем за весь период его 15-летнего правления.

В период с 2022 по 2025 год Ким получил 22 миллиарда долларов иностранной валюты, что почти в четыре раза превышает сумму, полученную в предыдущие 4 года, после введения в действие санкций США.

«Северная Корея находится в более сильном положении, чем когда-либо за последние 35 лет», — сказал Андрей Ланков, директор консалтинговой компании Korea Risk Group. По его словам, доходы от продажи оружия россии похожи на «выигрыш в лотерею», а возобновлена ​​поддержка президента Китая Си Цзиньпина эквивалентна надежной «пенсии».

Как отмечает Bloomberg, значительная часть выручки остается за пределами Северной Кореи, поскольку Ким Чен Ин заблокирован в международной банковской системе, а некоторые платежи производятся посредством передачи товаров и технологий.

В 2022 году путин начал вторжение в Украину, предоставив Киму неожиданный шанс. Москва обратилась к Пхеньяну с просьбой о поставках артиллерии советской эпохи. Северокорейские внутренние запасы стали ценным ресурсом, который Ким смог конвертировать в наличные деньги, продовольственную помощь и передовые военные технологии.

По оценкам украинской разведки, до конца 2025 года Северная Корея обеспечивала до 50% потребностей России в 122-мм и 152-мм боеприпасах. Ким Чен Ын также снабжал России людей, отправив от 16 000 до 22 000 военнослужащих в обмен на примерно 2000 долларов в месяц за каждого.

Банк Кореи прогнозирует рост экономики соседней страны на 3,5% в 2025 году. Это стало третьим подряд годовым ростом экономики страны, хотя темпы роста были несколько ниже, чем в 2024 году, когда Северная Корея показала лучшие результаты с момента ужесточения санкций.

Кроме того, Китай также смягчил отношения с КНДР из-за углубления связей с Москвой. На военном параде в Пекине в сентябре прошлого года Ким Чен Ын стоял рядом с Си Цзиньпином и Путиным, демонстрируя дружбу между ядерными державами.

Ким развивает ядерный потенциал

Ким направил приток капитала на стремительное наращивание ядерного потенциала. За последние два года страна представила два эсминца водоизмещением 5000 тонн — крупнейшие боевые корабли в истории. По крайней мере, один из этих кораблей вооружен российской системой ПВО «Панцирь-М», стоимость которой составляет около 20 миллионов долларов.

КНДР усовершенствовала конструкцию своих баллистических ракет и создала собственные модификации. Это открывает Ким Чен Ину возможность обнаружить еще один источник дохода: покупателей оружия за пределами Москвы.

В то же время, Ким Чен Ын также налаживает более тесные связи, чтобы уменьшить свою дипломатическую зависимость от России: за последний год Пхеньян посетили высокопоставленные лица из Сингапура, Индонезии, Беларуси и Вьетнама.

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