Производство Patriot в Украине: США рассматривают несколько вариантов Сегодня 07:54 — Мир

Комплексы ПВО Patriot, armyinform.com.ua

США продолжают переговоры о возможном производстве ракет-перехватчиков Patriot с участием Украины, несмотря на публичные сомнения президента Дональда Трампа по поводу передачи соответствующей лицензии. Среди вариантов — изготовление компонентов в Украине с окончательной сборкой в ​​Германии.

Об этом информирует Reuters

Что об этом известно

О продолжении переговоров сообщили четыре источника, знакомых с обсуждениями. По словам одного из них, приказа прекратить консультации с американскими оружейными производителями и военными чиновниками не было.

Переговоры возглавляет посол США при НАТО Мэтью Витакер. В ходе визита в Киев он обсуждал возможные форматы сотрудничества с украинскими чиновниками и представителями оборонной промышленности.

Стороны рассматривают несколько вариантов:

производство части компонентов Patriot в Украине и их окончательная сборка в Германии;

присоединение Украины к действующей американо-европейской программе производства ракет-перехватчиков;

участие в производстве более дешевой версии PAC-3 Adapted Capability Effector.

Наиболее реалистичным вариантом источники называют изготовление компонентов в Украине с последующей сборкой в ​​Германии. В этой стране уже производят более старую модель ракет Patriot, а в дальнейшем планируют выпускать и PAC-3.

Киев настаивает на расширении производства PAC-3 из-за дефицита ракет, способных перехватывать баллистические цели. Владимир Зеленский заявлял, что запасы таких перехватчиков в Украине заканчиваются.

В ходе предварительной встречи с Зеленским Трамп заявлял о готовности предоставить Украине лицензию на производство PAC-3. Впоследствии он сказал, что такой договоренности нет и что США должны осторожно относиться к передаче технологий.

Высокопоставленный представитель американской администрации подтвердил, что Вашингтон изучает несколько форматов оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной. Одним из главных условий он назвал защиту американских технологий.

Даже в случае достижения соглашения она не решит проблему дефицита перехватчиков в ближайшее время. По оценкам источников, новые ракеты могут поступить Украине не ранее чем через год, в то время как запуск новых производственных линий после подписания лицензионных соглашений обычно занимает от трех до семи лет.

Поэтому параллельно Украина просит партнеров передавать ракеты по своим запасам, прорабатывает долгосрочные закупки PAC-3 и возможность обмена поставками с другими странами.

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