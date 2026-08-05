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Лучшие альтернативные туристические направления — ТОП-10

Мир
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Лучшие альтернативные туристические направления — ТОП-10
Лучшие альтернативные туристические направления — ТОП-10
Лучшим альтернативным местом для поездки был бы Гент, Бельгия — отличная альтернатива Венеции.
Далее в рейтинге следует Банф, Канада, который представлен как альтернатива Аспену, США.
Оба направления расположены в Скалистых горах, оба предлагают поразительные лыжные условия, и вам не придется платить цены, появившиеся из-за роста популярности Аспена среди богатых и знаменитых, пишет es.euronews.
Лучшие альтернативные туристические направления — ТОП-10
Третье место занял Чонджу, Южная Корея, заменивший Киото, Япония. Борьба Японии с чрезмерным туризмом хорошо известна; страна даже увеличила стоимость виз в пять раз, пытаясь сдержать наплыв туристов.
В Чонджу вы можете исследовать традиционную архитектуру села Ханок, посетить храм Кёнгиджон и узнать больше о периоде Трех царств в Национальном музее Чонджу. Для гурманов это также место рождения пибимпапа.
Раньше мы писали о самых гостеприимных для туристов городах мира и лучшие европейские острова для путешествия на автомобиле.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
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