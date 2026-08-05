Платные дороги в Польше: какие сборы и как их оплачивать в 2026 году Сегодня 20:05 — Мир

Автодорога в Европе

Большинство автомагистралей в Польше остаются бесплатными для легковых автомобилей и мотоциклов. Однако на отдельных участках водителям все же придется платить за проезд.

Со ссылкой на Visit Ukraine рассказываем, какие дороги платные в 2026 году, сколько стоит проезд и какие правила оплаты стоит знать перед поездкой.

Где в Польше нужно платить за проезд

В Польше насчитывается семь автомагистралей — A1, A2, A4, A6, A8, A18 и A50, общая протяженность которых составляет около 2 тыс. км.

Бесплатными для легковых автомобилей и мотоциклов остаются автомагистрали A6, A8, A18 и A50. В то же время плата взимается только на отдельных концессионных участках трасс A1, A2 и A4, которые находятся в управлении частных операторов.

Начало платного участка отмечено специальными дорожными знаками, поэтому пропустить место оплаты практически невозможно.

На автомагистрали A1 (Гданьск — Торунь) платным является участок между Русоцином и Новой Весью протяженностью 152 км. С 2025 года для легковых автомобилей и мотоциклов здесь снова действует оплата. В 2026 году тариф составляет 0,16 злотого за километр, а проезд по всему участку стоит 29,90 злотого в одну сторону. Для водителей, регулярно пользующихся этой дорогой, доступна система AmberGO, позволяющая автоматически оплачивать проезд без остановки на пунктах оплаты.

На автомагистрали A2 платной остается концессионный участок Светко — Конин протяженностью 255 км. Именно здесь действуют самые высокие тарифы на проезд для легковых автомобилей среди всех платных дорог Польши.

Маршрут поделен на две части с разной системой оплаты. На отрезке Светко-Новый Томышль водители получают талон при въезде и оплачивают проезд на выезде в зависимости от пройденного расстояния. На участке Новый Томышль — Конин работает открытая система с тремя пунктами оплаты — в Ужесне, Столбце и Слугоцине.

После повышения тарифов, которое вступило в силу 11 марта 2026 года, проезд на каждом из трех примерно 50-километровых участков стоит 40 злотых для легкового автомобиля и 20 злотых для мотоцикла. В результате поездка по всему платному участку Светко — Конин обойдется примерно в 138 злотых для легковушки и 78 злотых для мотоцикла.

В то же время, другие отрезки автомагистрали — Конин — Стриков, Стриков — Варшава и объезд Познани — остаются бесплатными для автомобилей массой до 3,5 тонны. Это государственные участки, на которых плату для легкового транспорта отменили еще 1 июля 2023 года, и возвращать ее не планируют.

На автомагистрали A4 (Краков — Катовице) платным остается участок протяженностью около 61 км. С 1 апреля 2026 года действуют новые тарифы: 18 злотых за проезд через каждый из двух пунктов оплаты для легковых автомобилей (всего 36 злотых за маршрут) и 9 злотых для мотоциклов на каждом пункте.

В то же время, правительство Польши уже заявляло, что после завершения концессии в марте 2027 года этот участок может перейти под государственное управление, а плату для легкового транспорта планируют отменить.

Как оплатить проезд

На платных участках A1, A2 и A4 работают пункты оплаты с кассами или автоматическими терминалами. Рассчитаться можно:

наличными;

банковской картой;

через мобильные сервисы, в частности Autopay, позволяющие проезжать без остановки.

На трассах A1 и отдельных отрезках A2 действует закрытая система: водитель получает талон при въезде и оплачивает фактическое расстояние на выезде. Если талон потерять, придется оплатить максимальную стоимость маршрута.

На A4 Катовице — Краков и части A2 используется открытая система, когда оплата производится отдельно по каждому пункту.

Что нужно знать об e-TOLL

Для водителей легковых автомобилей важно учитывать еще одно нововведение. Система e-TOLL больше не применяется к легковому транспорту на государственных автомагистралях.

С 2023 года она обязательна только для грузовиков и автобусов массой более 3,5 тонны. Поэтому на государственных участках, в частности Конин-Стрыков на трассе A2 или Вроцлав-Гливице на A4, владельцам легковых автомобилей не нужно покупать электронные билеты или регистрироваться в системе.

В то же время, тарифы на концессионных участках могут пересматриваться несколько раз в год, поэтому перед поездкой рекомендуется проверять актуальные цены на сайте оператора конкретной автомагистрали.

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