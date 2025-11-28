Обязательный техосмотр, платные дороги, импорт авто: в Мининфраструктуры назвали планы на год для вступления в ЕС Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в рамках выполнения соглашения об ассоциации с ЕС планирует вернуть в 2026 году обязательный техосмотр для всех автомобилей. Также ведомство готовит введение правил для платных дорог и замену действующей сертификации подержанных импортируемых автомобилей на первый технический контроль при ввозе.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в интервью ЦТС

Новые требования для транспортных компаний

В транспортных компаниях появится должность менеджера-управителя.

Планируется создание реестра добропорядочных перевозчиков и установление критериев, по которым компания может лишиться этого статуса.

Деркач отметил, что все перевозчики сначала будут считаться добропорядочными, а критерии потери репутации наработают совместно с рынком.

Обновление технических регламентов

Параллельно происходит обновление технических регламентов для транспортной техники.

По словам замминистра, украинские производители автобусов пока не отвечают требованиям ЕС. Он объяснил, что полное введение европейских критериев сейчас может остановить производство, поскольку предприятия не смогут выполнить все требования физически.

Европейские нормы включают более высокие требования к безопасности и цифровизации. Это касается датчиков и систем мониторинга, которые повышают себестоимость техники и могут повлиять на конкурентоспособность. Поэтому изменения планируется внедрять поэтапно.

Реформа пассажирских перевозок и дорог

На следующий год запланирована реформа прав пассажиров и пассажирских перевозок. Большой блок изменений касается дорог. ЕС обязывает Украину подготовить ключевой регламент для платных дорог, известный как система толлинга. В Украине она должна быть возможной по крайней мере на нормативном уровне.

Читайте также Обязательный техосмотр авто: что нужно знать водителям

Одним из самых сложных решений станет возврат обязательного техосмотра для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. В настоящее время техосмотр обязателен только для коммерческого транспорта.

Также планируется ввести придорожный технический контроль, позволяющий инспекторам останавливать автомобили и проверять их техническое состояние.

Новый подход к подержанным авто

Готовится новый порядок контроля технического состояния подержанных автомобилей, ввозимых в Украину. Действующая сертификация, по словам Деркача, неэффективна и часто коррупционная. Планируется заменить ее на первый обязательный технический контроль при ввозе.

Все эти изменения связаны с выполнением Соглашения об ассоциации с ЕС и условиями безвизового режима в сфере транспорта.

Центр транспортних стратегій По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.