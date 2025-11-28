Непрерывное перебронирование работников: что предлагает бизнес Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Непрерывное перебронирование работников: что предлагает бизнес

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству Украины с просьбой усовершенствовать процедуру перебронирования военнообязанных работников для предприятий со статусом критически важных.

Что предлагают

до 3 часов с момента подачи заявки. Бизнес предлагает перебронирование военнообязанных работников с действующей отсрочкой в ​​непрерывном режиме или сократить технический интервал перебронирования

Таким образом, перебронирование будет возможно сразу после принятия решения о подтверждении статуса «критически важного предприятия».

Действующие нормы Постановления Кабинета Министров Украины № 76 устанавливают 72-часовой период для автоматического перевода работника на специальный воинский учет, и этот механизм применяется при повторном бронировании.

Представители бизнеса отмечают, что у многих компаний бронирование сотрудников автоматически завершатся, когда истечет действующий статус критичности. Для большинства компаний этот срок приходится на первые числа декабря 2025 года.

Даже после получения приказа о подтверждении критического статуса компании пока нет технической возможности заблаговременно перебронировать своих работников на новый срок действия критичности. Так что предприятия фактически вынуждены ждать завершения действующих отсрочек, что создает промежуток, когда ключевые работники могут быть мобилизованы.

В результате предприятия рискуют потерять необходимых работников — в частности, водителей, технических специалистов, которые поддерживают бесперебойную работу критической инфраструктуры — электроснабжение, мобильную связь и т. д.

Бизнес сообщает о неединичных случаях, когда забронированные работники получали повестки уже на следующий день после окончания срока текущего бронирования.

«Ассоциация полностью поддерживает необходимость сохранения баланса между задачами мобилизации и обеспечением устойчивого функционирования экономики во время военного положения. В то же время бизнес-сообщество подчеркивает, что подобная кадровая неопределенность может привести к сбоям в работе предприятий и падению налоговых поступлений», — говорится в сообщении.

Учитывая это, бизнес предлагает ввести механизм непрерывного перебронирования — то есть возможность продлевать бронирование работников без ожидания 72 часов и до истечения срока действующих отсрочек. Одним из решений Ассоциация предлагает сократить технический интервал перебронирования до трех часов с момента подачи заявки предприятием.

Для реализации этих решений Европейская Бизнес Ассоциация обращается в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Министерство цифровой трансформации Украины.

