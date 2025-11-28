Латвия выделила Украине дополнительные 125 тысяч евро на восстановление энергетики Сегодня 14:35 — Казна и Политика

Латвия выделила Украине дополнительные 125 тысяч евро на восстановление энергетики, Фото: mfa.gov.ua

Правительство Латвии предоставляет Украине еще 125 тысяч евро на восстановление энергетических объектов и подготовку к зиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

На встрече главы МИД Украины и Латвии Андрей Сибига и Байба Браже обсудили восстановление Черниговщины. На этой неделе там на средства Латвии восстановили педиатрический корпус больницы и Центр защиты прав человека.

«Вклад Латвии в размере 125 тысяч евро будет способствовать восстановлению объектов энергетики, бесперебойному электроснабжению и стабилизации энергосистемы», — заявил Сибига.

Он поблагодарил за лидерство в «Коалиции дронов», в рамках которой Латвия передала в этом году 12 тысяч дронов.

Стороны также обсудили рост темпов производства и поставок на 2026 год.

Ценим помощь Латвии в подготовке украинских военных и ее заботу о раненых защитниках, — добавил Сибига.

В целом в этом году страна вложила 5,7 миллиона евро в проекты по восстановлению Черниговщины после российских атак.

С начала полномасштабного вторжения Латвия ежегодно передавала Украине оборонную помощь в размере 0,25% от ВВП Латвии. В целом, ее объем уже превысил 1,6% латвийского ВВП.

