Латвия выделила Украине дополнительные 125 тысяч евро на восстановление энергетики
Правительство Латвии предоставляет Украине еще 125 тысяч евро на восстановление энергетических объектов и подготовку к зиме.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
На встрече главы МИД Украины и Латвии Андрей Сибига и Байба Браже обсудили восстановление Черниговщины. На этой неделе там на средства Латвии восстановили педиатрический корпус больницы и Центр защиты прав человека.
«Вклад Латвии в размере 125 тысяч евро будет способствовать восстановлению объектов энергетики, бесперебойному электроснабжению и стабилизации энергосистемы», — заявил Сибига.
Он поблагодарил за лидерство в «Коалиции дронов», в рамках которой Латвия передала в этом году 12 тысяч дронов.
Стороны также обсудили рост темпов производства и поставок на 2026 год.
Ценим помощь Латвии в подготовке украинских военных и ее заботу о раненых защитниках, — добавил Сибига.
В целом в этом году страна вложила 5,7 миллиона евро в проекты по восстановлению Черниговщины после российских атак.
С начала полномасштабного вторжения Латвия ежегодно передавала Украине оборонную помощь в размере 0,25% от ВВП Латвии. В целом, ее объем уже превысил 1,6% латвийского ВВП.
