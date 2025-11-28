0 800 307 555
Латвия выделила Украине дополнительные 125 тысяч евро на восстановление энергетики

Латвия выделила Украине дополнительные 125 тысяч евро на восстановление энергетики
Латвия выделила Украине дополнительные 125 тысяч евро на восстановление энергетики, Фото: mfa.gov.ua
Правительство Латвии предоставляет Украине еще 125 тысяч евро на восстановление энергетических объектов и подготовку к зиме.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
На встрече главы МИД Украины и Латвии Андрей Сибига и Байба Браже обсудили восстановление Черниговщины. На этой неделе там на средства Латвии восстановили педиатрический корпус больницы и Центр защиты прав человека.
«Вклад Латвии в размере 125 тысяч евро будет способствовать восстановлению объектов энергетики, бесперебойному электроснабжению и стабилизации энергосистемы», — заявил Сибига.
Он поблагодарил за лидерство в «Коалиции дронов», в рамках которой Латвия передала в этом году 12 тысяч дронов.
Стороны также обсудили рост темпов производства и поставок на 2026 год.
Ценим помощь Латвии в подготовке украинских военных и ее заботу о раненых защитниках, — добавил Сибига.
В целом в этом году страна вложила 5,7 миллиона евро в проекты по восстановлению Черниговщины после российских атак.
С начала полномасштабного вторжения Латвия ежегодно передавала Украине оборонную помощь в размере 0,25% от ВВП Латвии. В целом, ее объем уже превысил 1,6% латвийского ВВП.
Finance.ua
