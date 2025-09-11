0 800 307 555
Латвия в 2025 году выделит €5 миллионов на закупку американского оружия для Украины
Кабинет Министров Латвии поддержал проект, по которому выделят 5 миллионов евро для инициативы НАТО и США под названием PURL, по которой страны Альянса закупают американское оружие для Украины.
Об этом идет речь на сайте Министерства обороны Латвии.
Из согласованной суммы на 2025 год €3 миллиона выделят из бюджета Министерства обороны, а €2 миллиона — из бюджета Министерства иностранных дел.
«Мы должны продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами и средствами, ведь это единственный путь укрепить ее способность защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также победить в борьбе с государством-агрессором россией», — сказал министр обороны Андрис Спрудс.
Напомним, PURL — это новый механизм, созданный представителями США и НАТО для помощи Украине оружием.
По системе PURL Украина готовит список приоритетных требований, куда вносится оружие, наиболее необходимое на фронте сейчас. Союзники НАТО покупают американское оружие или жертвуют свое, если оно есть в арсеналах.
Новый механизм обеспечит быструю поставку западных вооружений украинскому войску.
Благодаря PURL, страны-союзницы НАТО уже закупили оружия для борьбы с россиянами на $2 миллиарда. К инициативе уже присоединились:
  • Нидерланды — первая страна, профинансировавшая пакет на €500 миллионов;
  • Дания, Норвегия и Швеция вместе внесли еще 500 миллионов долларов;
  • Германия анонсировала закупку оружия для Украины на $500 миллионов.
К инициативе также присоединился Люксембург. Премьер-министр страны заявил, что пакеты вооружения для Украины стоят по 500 миллионов долларов каждый, поэтому Люксембургу необходимы союзники для совместной реализации таких закупок.
По такой схеме западные партнеры надеются предоставить Украине военную помощь в общей сложности на $10 миллиардов.
