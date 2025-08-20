США продает оружие для Украины с наценкой 10% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США продает оружие для Украины с наценкой 10%

Мир
5
США продает оружие для Украины с наценкой 10%
США продает оружие для Украины с наценкой 10%, hashtelegraph.com
Соединенные Штаты сначала продают оружие Европе, затем его перепродают Украине с наценкой в размере 10%.
Заработанные в США деньги могут частично пойти на оплату гарантий безопасности Украины. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.
Министр ответил на вопрос журналистки о том, сколько американские налогоплательщики заплатят за возможную воздушную поддержку Киева, которую президент Дональд Трамп предложил как гарантии безопасности для Украины.
Читайте также
В этом вопросе, по словам министра, Трамп сейчас проявляет большую бдительность.
«Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам. Президент Трамп берет 10% наценку. Возможно, именно эти 10% и покроют расходы на воздушное прикрытие», — пояснил глава Минфина.
По его словам, с самого начала второго срока Трампа он отстаивал идею экономического партнерства с Украиной, а не бесплатную передачу ей американских вооружений.
Напомним, в июле Конгресс США подавляющим большинством одобрил продолжение отправки военной помощи Украине. В то же время конгрессвумен от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин хотела убрать расходы на поддержку Украины из бюджета Пентагона на 2026 год.
СМИ также писали о планах Дональда Трампа продавать американское оружие и доставлять его в Украину. Речь шла о ракетах малой дальности, снарядах к гаубицам и ракетах класса «воздух-воздух».
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems