Деловая активность российского бизнеса резко упала до минимума с октября 2022 года

В сентябре деловая активность российского бизнеса резко упала. Индекс PMI, который отображает состояние промышленности и сферы услуг, сократился до 46,6 пункта — минимума с октября 2022 года.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

В Центре противодействия дезинформации отметили, что это означает фактический спад экономической активности: в промышленности он продолжается уже четвертый месяц подряд, а в сфере услуг зафиксирован наихудший результат с декабря 2022 года.

«Из-за подорожания кредитов, повышения налогов и западных санкций против россии компании сталкиваются с резким ростом расходов. В то же время переложить эти расходы на конечного потребителя становится все сложнее: цены растут медленнее, чем себестоимость. Это еще одно из последствий того, что кремль делает ставку на военную экономику», — говорится в сообщении.

По информации ЦПД, в условиях полномасштабной войны против Украины в россии происходит перераспределение ресурсов в пользу оборонки, в то время как «мирный» бизнес оказывается в состоянии стагнации.

«Несмотря на оптимистичные правительственные прогнозы, реальные показатели демонстрируют, что российская экономика находится в глубоком застое», — добавили в ЦПД.

