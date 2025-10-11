0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Деловая активность российского бизнеса резко упала до минимума с октября 2022 года

Мир
0
Деловая активность российского бизнеса резко упала до минимума с октября 2022 года
Деловая активность российского бизнеса резко упала до минимума с октября 2022 года
В сентябре деловая активность российского бизнеса резко упала. Индекс PMI, который отображает состояние промышленности и сферы услуг, сократился до 46,6 пункта — минимума с октября 2022 года.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
Читайте также
В Центре противодействия дезинформации отметили, что это означает фактический спад экономической активности: в промышленности он продолжается уже четвертый месяц подряд, а в сфере услуг зафиксирован наихудший результат с декабря 2022 года.
«Из-за подорожания кредитов, повышения налогов и западных санкций против россии компании сталкиваются с резким ростом расходов. В то же время переложить эти расходы на конечного потребителя становится все сложнее: цены растут медленнее, чем себестоимость. Это еще одно из последствий того, что кремль делает ставку на военную экономику», — говорится в сообщении.
Читайте также
По информации ЦПД, в условиях полномасштабной войны против Украины в россии происходит перераспределение ресурсов в пользу оборонки, в то время как «мирный» бизнес оказывается в состоянии стагнации.
«Несмотря на оптимистичные правительственные прогнозы, реальные показатели демонстрируют, что российская экономика находится в глубоком застое», — добавили в ЦПД.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems