0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС планирует ввести санкции против компаний, которые помогали «теневому» флоту россии

Мир
18
ЕС планирует ввести санкции против компаний, которые помогали «теневому» флоту россии
ЕС планирует ввести санкции против компаний, которые помогали «теневому» флоту россии
Европейский Союз предложил ограничения в отношении трех компаний, которые предоставляли фальшивые флаги подсанкционным российским нефтяным танкерам.
Об этом говорится в документах, с которыми ознакомился Bloomberg.

Фальшивые флаги для подсанкционных судов

По данным документов, эти компании обеспечивали танкеры поддельными флагами Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена. Речь идет как минимум о восьми судах, которые уже находятся под санкциями.
Ни одна из этих территорий не внесена в так называемый Парижский реестр официальных флагов, то есть фактически не имеет права предоставлять соответствующие услуги.
В мае Нидерланды предупредили Международную морскую организацию, что некоторые компании выдают поддельные сертификаты от имени Синт-Мартена.

Новый пакет санкций

Предложения в отношении этих компаний входят в новый пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждают страны-члены. Европа стремится усилить давление на «теневой» флот россии и сократить доходы москвы от экспорта нефти.
В пакет также входят ограничения в отношении около 120 дополнительных судов, в результате чего общее количество подсанкционных судов превысит 560. Кроме того, ЕС планирует ввести санкции против компаний в третьих странах, помогающих россии в торговле энергоресурсами.
Некоторые страны уже проводят дополнительные проверки судов, проходящих вблизи их территориальных вод, чтобы еще больше ограничить российские поставки нефти.
Читайте также
Напомним, 19 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций против россии. Новые санкции введены против энергетики, банков и криптовалюты.
Так, ЕС планирует запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ). Под санкции также попадут 118 дополнительных судов «теневого флота». В общей сложности под ограничениями будут находиться более 560 судов. Кроме того, ЕС введет запрет на транзакции для новых российских банков и ряда банков в третьих странах. Третий блок санкций касается экспорта товаров и технологий, используемых в военной сфере.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems