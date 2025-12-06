0 800 307 555
ру
Украинские беженцы в Шотландии могут остаться без жилья — СМИ

Мир
25
Шотландия предоставила убежище около 28 тыс. украинцев с начала войны в 2022 году. Однако сегодня беженцы могут оказаться без крыши над головой, ведь власти страны отменили ежемесячные выплаты семьям, приютившим их.
Об этом сообщает Daily Mail.

Почему украинцы могут остаться без жилья в Шотландии

Предыдущее консервативное правительство запустило программу «Жилье для Украины», которая предусматривала ежемесячные выплаты в 500 фунтов стерлингов семьям, готовым предоставить жилье украинским беженцам. Впоследствии эта сумма снизилась до 350 фунтов.
Однако новая администрация лейбористов решила отменить выплату гранта. Это вызвало опасение, что многие хозяева попросят украинцев съехать, а количество заявок на бездомность к системе, работающей на пределе своих возможностей, возрастет.
Шотландские консерваторы раскритиковали решение, назвав его «бессердечным» и «недальновидным».
В то же время, как заявили в Министерстве жилищных дел, общин и местного самоуправления Великобритании, участников программы заранее предупреждали, что выплаты будут длиться всего 18 месяцев.
За этот период, отмечают в ведомстве, переселенцы имели возможность найти другое жилье и подготовиться к самостоятельному проживанию.
Ранее Finance.ua писал, что Министерство внутренних дел Великобритании представило наибольшую за 40 лет реформу правил для беженцев, предусматривающую прекращение финпомощи семьям, жесткие депортации, регулярный пересмотр статуса и изъятие ценностей для покрытия расходов.
Также мы рассказывали, что Великобритания заявила о намерении сделать статус беженцев временным, а срок ожидания постоянного жительства возрастет до 20 лет.
